Pacific Drilling kündigt außerordentliche Aktionärshauptversammlung und voraussichtliches Enddatum des Konkursverfahrens an

Pacific Drilling S.A. (OTC: PACDQ) („Pacific Drilling“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es eine Mitteilung über eine außerordentliche Aktionärshauptversammlung und eine Aktionärsinformation (die „Mitteilung“) für eine außerordentliche Hauptversammlung am 19. November 2018 herausgegeben hat.

Die Mitteilung finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.pacificdrilling.com im Abschnitt „Investor Relations“, Unterabschnitt „Events & Presentations“.

Das Unternehmen geht davon aus, dass unmittelbar nach der außerordentlichen Hauptversammlung am 19. November 2018 und der Erfüllung oder des Verzichts auf die Erfüllung aller die Umsetzung des geänderten vierten Gesamtplans zur Umstrukturierung des Unternehmens vorangehenden Bedingungen das Chapter 11-Verfahren beendet werden kann.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten, hochspezialisierten Tiefseebohrunternehmen zu werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

