Pal Dardai am Sonntagvormittag zu Gast bei Wontorra - der o2 Fußball-Talk, Sky90 am Sonntagabend mit Friedhelm Funkel und Didi Hamann

Unterföhring - - "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App - Die weiteren Gäste sind Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, Lutz Wöckener (Die Welt), Tobias Holtkamp und Ewald Lienen - "Sky90" am Sonntagabend außerdem mit Maurizio Gaudino und Oliver Müller Unterföhring, 29. März 2019 - Am Wochenende geht die Fußball-Bundesliga in die heiße Schlussphase. Die Bayern und der BVB liegen punktgleich an der Tabellenspitze und liefern sich das engste Titelrennen seit Jahren. Dahinter sind Leipzig und Gladbach in der Pole Position für die weiteren Champions League Plätze, doch sogar der VfL Wolfsburg auf Platz sieben lauert mit nur sieben Punkte in Schlagdistanz. Im Tabellenkeller kämpfen mit Schalke, Augsburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg noch fünf Mannschaften kämpfen um den Klassenerhalt. Am Sonntag wird auf Sky über die aktuellen Entwicklungen in der Bundesliga diskutiert. "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldet sich am Sonntag um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" rundet den Spieltag am Sonntagabend um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel der Bundesliga ab An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra unter anderem Pal Dardai, Trainer von Hertha BSC. Dardai wird sich dabei zum bisherigen Saisonverlauf seiner Mannschaft äußern und die Erfolgschancen seines Vereins auf eine Qualifikation für den internationalen Wettbewerb einstufen. Ganz aktuell wird er dabei auch auf das Topspiel vom Samstagabend bei RB Leipzig zurückblicken.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, Lutz Wöckener (Die Welt), Tobias Holtkamp (Fußball-Kolumnist) und dem Sky Experten Ewald Lienen. "Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.

"Sky90" am Sonntagabend mit Friedhelm Funkel, Maurizio Gaudino und Didi Hamann Direkt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.

Zu Gast haben wir diese Woche den Düsseldorf-Coach und ehemaligen Fußballspieler Friedhelm Funkel. Mit sechs Aufstiegen in die erste Bundesliga ist er alleiniger Rekordhalter unter den Trainern. Jetzt hat Funkel den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in der laufenden Saison ins gesicherte Mittelfeld geführt. In der Gesprächsrunde wird er über die aktuellen Entwicklungen bei Fortuna Düsseldorf und über das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag sprechen.

Komplettiert wird die Runde von Ex-Profi Maurizio Gaudino, Oliver Müller (Experte für Revier-Fußball bei Die Welt) und dem Sky Experten Didi Hamann, der als fester Experte an jedem Bundesliga-Sonntag in "Sky90" die vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Runde diskutiert.

