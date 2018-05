Panasonic High End Blu-ray Player DP-UB9004 / Neuer High End Ultra HD Blu-ray Player für das ultimative Film- und Musikerlebnis

Hamburg - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Mit dem DP-UB9004 präsentiert Panasonic seinen bisher besten Ultra HD Blu-ray Player, der die gesamte technologische Kompetenz und Innovationskraft des Technologie- und ...

Mit dem DP-UB9004 präsentiert Panasonic seinen bisher besten Ultra HD Blu-ray Player, der die gesamte technologische Kompetenz und Innovationskraft des Technologie- und Marktführers im Bereich Ultra HD Player und -Recorder in sich vereint. Modernste Prozessortechnik, die in Zusammenarbeit mit führenden Spezialisten der Panasonic Hollywood Laboratories entwickelt und optimiert wurde, bringt jedes noch so kleine Detail mit hoher Farbvielfalt, extremer Natürlichkeit und atemberaubenden Kontrast auf jedes Fernsehgerät - ganz egal, ob von Ultra HD Blu-ray Disc oder 4K Video-on-Demand-Angeboten. Mit zukunftsicherem Multi-HDR unterstützt der DP-UB9004 darüber hinaus alle gängigen HDR-Formate inklusive der dynamischen HDR10+ Dynamic Metadata Technologie. Hochwertige Audio-Schaltungen, wie sie sonst nur in High End Audio-Systemen zum Einsatz kommen, garantieren eine atemberaubende Musik- und Filmtonwiedergabe. Alles mit dem Ziel, Filme auch zu Hause so zu zeigen, wie es sich Regisseure und Produzenten schon beim Filmdreh gedacht haben und das Wohnzimmer in einen Konzertsaal zu verwandeln. Neben vielfältigen smarten Funktionen wie Internet-Apps oder Video-on-Demand hält die Sprachsteuerung Einzug, so dass der DP-UB9004 auch ohne Fernbedienung über einen externen Google Sprachassistenten oder Amazon Alexa bedient werden kann.

Der High End Ultra HD Blu-ray Player DP-UB9004 stellt die Sperrspitze von Panasonics Blu-ray Player Line-up dar und setzt die Bild- und Tonqualität auf ein völlig neues Niveau. Er vereint die jahrelange technologische Erfahrung von Panasonic und nutzt konsequent alle High End-Technologien, die heute möglich sind, um die bestmögliche Bild- und Tonperformance zu bieten. Der DP-UB9004 ist Ultra HD Premium sowie THX-zertifiziert und zeigt Inhalte einer Ultra HD Blu-ray Disc sowie 4K Video-on-Demand Content originalgetreu bis ins kleinste Detail. Natürlich spielt Panasonics neuestes Referenz-Modell auch konventionelle Blu-ray Discs, DVDs und CDs ab.

Herzstück des DP-UB9004 ist der in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Panasonic Hollywood Laboratories entwickelte HCX-Prozessor (Home Cinema Experience), der eine atemberaubende Bildwiedergabe garantiert und die volle Kapazität einer Ultra HD Blu-ray Disc ausschöpft. Zusammen mit dem 4K Precision Chroma Processing, das das 4K (4:2:0)-Signal der Blu-ray Disc mehrfach sehr präzise zu einem 4:4:4-Signal wandelt, ist die beste Bildqualität, die es je bei Panasonic gab, gewährleistet. Filmfans freuen sich über die beeindruckende Farbwiedergabe mit allerfeinsten Abstufungen und detaillierten Nuancen sowie überragender Bildtiefe mit natürlicher und lebensechter Darstellung. Darüber hinaus bietet der Player 4K Direct Chroma Upsampling, mit dem Full HD Content in eine 4K-Darstellung mit hoher Auflösung und lebendigeren Farben konvertiert wird.

Multi HDR-Unterstützung

Panasonic setzt beim DP-UB9004 auf zukunftssichere HDR-Unterstützung. Neben statischem HDR10 und HLG unterstützt der neue Player Dolby Vision sowie HDR10+. Bei HDR10+ handelt es sich um einen offenen Standard, der von 20th Century Fox, Samsung und Panasonic entwickelt wurde. Dieses dynamische Format optimiert die Darstellung jeder einzelnen Szene und zeigt beeindruckend kontrastreiche Bilder in beispielloser Qualität. HDR10+ wird bereits von Filmstudios und Video-on-Demand-Anbietern unterstützt. Über Amazon Prime Video sind bereits zahlreiche 4K Videos in HDR10+ verfügbar.

Perfektes HDR-Erlebnis auf jedem Fernseher

Da immer mehr HDR-Content zur Auswahl steht, sieht es Panasonic als essentielle Aufgabe an, diese Inhalte auf jedem Fernsehgerät - unabhängig von Modell und Preisklasse - in bestmöglicher Qualität präsentieren zu können. Da herkömmliche HDR-Fernseher das Tone Mapping mit statischen Metadaten nutzen, um das HDR-Signal darzustellen, kann es dazu kommen, dass je nach Modell feinste Details nicht gezeigt werden. Der Panasonic HDR Optimizer verbessert das Tone Mapping und passt die Helligkeit perfekt an den darstellbaren Bereich des TV-Gerätes an. Die dynamische HDR-Anpassung des DP-UB9004 garantiert darüber hinaus, dass auch bei hellem Umgebungslicht alle Inhalte brillant und kontrastreich zu sehen sind. So werden beispielsweise dunkle Bereiche, die bei heller Umgebung nicht differenziert gezeigt werden, optimiert und alle Details sind deutlich sichtbar. Durch die dynamische Anpassung wird zudem die Darstellung auch bei schnellem Wechsel von hellen zu dunklen Szenen perfektioniert. Die HDR Anpassung kann über eine eigene Taste auf der Fernbedienung aktiviert werden. Optimized Tone Remapping gewährleistet zudem, dass Bilder einer Ultra HD Blu-ray Disc selbst auf UHD-TVs ohne HDR konstrastreicher und klarer zu sehen sind.

High End-Audio für atemberaubende Klangperformance

Der DP-UB9004 überzeugt nicht nur mit seiner beeindruckenden Bildqualität, sondern wird auch audiophile Enthusiasten begeistern. Jede einzelne Komponente der Audio-Sektion wurde von Panasonic konsequent darauf ausgerichet, die höchstmögliche Klangperformance sowohl bei Stereo-Wiedergabe als auch im Surround-Betrieb zu gewährleisten. So kommen lediglich ausgewählte Bauteile, wie sie sonst nur in High End Audio-Komponenten zu finden sind, zum Einsatz. Ein eigenes, großzügig dimensioniertes Netzteil sorgt im Zusammenspiel mit leistungsstarken, hochwertigen Elektrolyt-Kondensatoren für eine stabile Spannungsversorgung und garantiert somit glasklaren Klang und hohe Dynamik. Der ausgezeichnete Digital-Analog-Wandler sorgt zudem für rauscharme und dynamikstarke Signale. Durch den konsequent symmetrischen Aufbau vom D/A-Wandler bis hin zu den, sonst nur in Profi-Equipment oder High End-Audio-Systemen zum Einsatz kommenden symmetrischen XLR-Ausgängen, garantiert der DP-UB9004 eine begeisternde Wiedergabe, die jegliche Art von Musik perfekt in Szene setzt und klangbeeinträchtigende Störungen von vorn herein ausschließt. Darüber hinaus stehen konventionelle Cinch-Ausgänge separat als 2-Kanal bzw. 7.1 für HiFi- und Heimkino-Systeme bereit. Durch den Twin HDMI-Ausgang, der Audio- und Videosignale getrennt verarbeitet, werden zudem gegenseitige Störungen und Signalrauschen effektiv vermieden.

Mit seinem erstklassigen Schaltungsaufbau ist der DP-UB9004 prädestiniert für die Wiedergabe hochauflösender Musik. So ist er in der Lage, neben den WAV/FLAC/MP3/AAC/WMA-Formaten ebenso DSD(11,2 MHz, 5,6 MHz, 2,8 MHz), ALAC sowie AIFF bis zu einer Auflösung von 192 kHz/32 bit zu verarbeiten und somit unvergessliche Musik- und Konzertabende auch zu Hause in Studio Master Sound-Qualität zu gewährleisten.

Das elegante und extrem hochwertige Aluminium-Chassis mit sehr niedrigem Schwerpunkt, einem Gewicht von 7,5 Kilogramm und gebürsteten Front- und Seitenblenden ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern verhindert zudem wirkungsvoll klangbeeinträchtigende Resonanzen und Vibrationen.

Smart und komfortabel

Über LAN oder kabellos per WLAN steht dem Nutzer ein vielfältiges Angebot an Internet-Apps, Musikstreaming und 4K Video-on-Demand zur Verfügung. Darüber hinaus greift der DP-UB9004 per DLNA auf Medieninhalte zu, die im Heimnetzwerk beispielsweise auf einer Netzwerkfestplatte oder einem Panasonic Blu-ray Recorder gespeichert sind. Zusätzlich ermöglicht ein USB-Eingang die direkte Wiedergabe von Musik, Filmen oder Fotos.

Um die Bedienung zu vereinfachen, ermöglicht der DP-UB9004 die Sprachsteuerung mit einem externen Amazon Alexa oder Google Sprachassistenten. Damit können Filme einfach per Sprachkommando vorgespult oder pausiert werden, auch ohne die Fernbedienung zur Hand zu nehmen. Weitere Funktionen wie Wiedergabestart oder das Aufrufen von Apps werden folgen.

Der Panasonic Ultra HD Blu-ray Player DP-UB9004 ist ab August 2018 für 999 Euro erhältlich.

