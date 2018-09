„Panasonic Prime Smash!“ hat eine komplette Überarbeitung erhalten – ein iPhone- oder iPad-Game, welches das Interesse von Kindern an Mathematik erweckt

Am 28. August 2018 verpasste die Panasonic Corporation der iPad-App „Panasonic Prime Smash!“ eine komplette Überarbeitung. Die neue Version enthält zudem die mit iOS 11 kompatible iPhone-App.

The screen of "Panasonic Prime Smash!": In the game, balls with numbers are blown. If it is a prime number, capture it by tapping the ball. (Graphic: Business Wire)

„Panasonic Prime Smash!“

„Panasonic Prime Smash!“ ist eine Spiele-App, die Kindern Primzahlen bzw. das Atom der Zahlen auf lustige und unterhaltsame Weise beibringt. Auf dem Bildschirm erscheinen nacheinander Bälle mit Zahlen. Wenn es sich um eine Primzahl handelt, berührst du sie. Ist die Zahl keine Primzahl, zerstörst („Smash“) du sie und verwandelst sie in eine Primzahl, die du dann berühren musst. Diese Zahl wird zu deiner Gesamtpunktzahl addiert. Wenn du eine Nicht-Primzahl berührst (Zahlen, die sich weiter teilen lassen), verlierst du Punkte. Und wenn du Primzahlen nicht berührst, fällt der Ball und verschwindet. Versuche so viele Primzahlen wie möglich zu berühren und sammle Punkte!

Es gibt vier Schwierigkeitsstufen. Zudem gibt es ein globales Ranking, das dir die Möglichkeit bietet, dich an anderen Spielern auf der ganzen Welt zu messen.

Preis: Kostenlos Kategorie: Spiel Größe: 83,6 MB Kompatibilität:iOS 8.0 oder spätere Versionen. Kann auf iPhones, iPads und dem iPod touch verwendet werden. Sprachen: Englisch, Japanisch Awards:15. Japan Media Arts Festival, Entertainment Division, Jury Selection6. Web Grand Prix, Corporate Grand Prix, Student Division, Grand Prix

Im Rahmen seiner CSR-Aktivitäten hat Panasonic im Jahr 2006 das Erfahrungsmuseum „Risupia“ in Ariake (Tokio) errichtet und im Jahr 2010 ein weiteres in Vietnam. Risupia vermittelt Kindern Spaß an der Wissenschaft, die Schönheit und den Zauber der Mathematik (Arithmetik) und weckt ihr Interesse an diesen Disziplinen.

„Prime Number Hockey“ ist eine sehr beliebte Zone im Risupia in Tokio. Und um Kindern auf der ganzen Welt eine ähnliche Erfahrung zu bieten, entwickelte sich das Spiel zu einer App: „Panasonic Prime Smash!“ Seit seiner Einführung im Jahr 2011 hat das Spiel bei Mathelehrern und in der akademischen Welt großen Anklang gefunden. Panasonic hofft, dass die aktualisierte App Kindern, Lehrern und Eltern weltweit Spaß und Freude bringt, und dass sie das Interesse an Primzahlen sowie an Arithmetik und Mathematik weckt.

