Panasonic stellt seine aktuellen Lösungen für die vernetzte Lieferkette für die Umsetzung von Industry 4.0 auf der Handelsmesse CeMAT 2018 in Deutschland aus

Die Panasonic Corporation stellt ihr vollständiges Angebot von Logistiklösungen auf der CeMAT 2018 aus. Die weltweit führende Handelsmesse für den Sektor Intralogistik und Lieferkettenmanagement findet vom 23. bis 27. in Hannover, Deutschland, statt.

An seinem Stand (Halle 20 / Stand C73) stellt Panasonic über Live-Präsentationen und Video-Displays seine vollständige Produktlinie von Lösungen zur Maximierung der operativen Effizienz jeder Stufe in der Lieferkette vor: von der Fehlerkennung bei Etikettierung und Versand im Werk über die Sortierung und das Verladen in Vertriebszentren bis zu Transport und Zustellungsnachweis. In einem Video-Display vorne am Stand wird der Fluss der Logistikinformationen und Materialverfolgungsverfahren vom Punkt des Erhalts einer Bestellung bis zur Lieferung dargestellt. Dabei werden die verschiedenen Produkte und Lösungen, die Panasonic als Beitrag zum Lieferkettenbetrieb anbietet, herausgestellt. Das Konzernunternehmen von Panasonic Zetes Industries S.A. stellt außerdem seine einzigartigen Softwarelösungen für Lieferkettenmanagement und Betrieb vor.

Lösungen für jede Stufe im Logistikprozess

Im Bereich Lösungen für Werk und Lager des Standes präsentiert Panasonic sein Angebot cloudbasierter Lösungen. Diese ermöglichen die Verfolgbarkeit von Produkten und Assets in Echtzeit, die schnelle und einfache Identifizierung, Serialisierung und Aggregation in Verpackungsanlagen sowie einfachen und schnelleren (fehlerfreien) Lagerbetrieb für zuverlässigere Lieferungen. Außerdem wird in einer Demonstration des Systems RFID/Image ID Gate gezeigt, wie Pakete, die das Tor passieren, sofort gleichzeitig einzeln oder palettenweise mit RFID und/oder 2D-Barcode gescannt werden können, um nochmals zu bestätigen, dass die Lieferergebnisse jeweils die richtigen Gegenstände und Mengen enthalten.

Im Bereich Lösungen für das Vertriebszentrumwird mit dem System Visual Sort Assist von Panasonic demonstriert, wie Boxen auf einem Fließband von Sensoren verfolgt werden. Die Größe wird gemessen und dann werden die zugewiesenen Sortierinformationen in Zahlen und Farben auf die Box projiziert. Es gibt eine Demonstration eines automatischen Transportsystems, bei dem ein kompakter Gabelstapler-Roboter selbständig Paletten aufhebt und an den Zielort liefert, und es wird eine tragbare Power Assist Suit -Lösung gezeigt, mit der das Laden/Entladen schwerer Pakete unterstützt wird, mit der der Nutzer weniger schnell ermüdet.

Im Bereich Lösungen für die Zustellungwird die Software von Zetes für Zustellungsnachweise gezeigt, mit der eine perfekte Zustellung durch Echtzeit-Kontrolle von Abholung/Zustellung und Managementprozessen gewährleistet wird. Dazu werden Mobilitätslösungen präsentiert, mit denen die Leistung von Serviceteams maximiert und diese befähigt werden, komplexe Vorgänge der direkten Filialbelieferung und des Transporterverkaufs zu übernehmen; außerdem benutzerfreundliche Filiallösungen, mit denen mobile Geräte die Prozesse innerhalb der Filialen verbessern können, indem Informationen zur Regalverfügbarkeit in Echtzeit bereitgestellt werden. Am Stand gezeigt wird ferner der Smart Locker des Unternehmens, mit dem unbemannte Abhol- und Lieferservices von Paketen mit über die Cloud verwaltetem Sicherheitszugriff möglich sind.

Außer den Bereichen für Lösungen werden in einem Abschnitt des Standes die neuen Produkte des Unternehmens vorgestellt: Dazu zählt eine Mobile Enterprise Application Platform (MEAP), die die Software von MCL Technologies speziell für die Umsetzung von Lieferkettenprozessen und die vollständige Kontrolle des Assetmanagements für mobile Geräte nutzt. Außerdem zwei neue Technologien für sofortige 3D- oder Wärmemessung von Paketen über Kameras in Panasonics TOUGHPAD-Geräten, sowie eine Reihe besonders robuster mobiler Geräte (TOUGHBOOK-/TOUGHPAD -Serie), die die harte Nutzungsumgebung in Fabriken, Lagern und Liefernetzen aushalten.

Dank seiner funktionsreichen Geräte und Softwares und seines umfassenden Wissens über Logistikzentren kann Panasonic effektive Lösungen gestalten und vorschlagen und so Probleme bei Betriebsprozessen auf jeder Stufe in der Lieferkette lösen.

Panasonic als strategischer B2B-Partner Gemba Process Innovation

Die Verbesserung unserer Welt durch die Schaffung von noch mehr Komfort stellt für die Mitarbeiter jedes Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für grundlegende Lösungen komplexer Probleme sind Prozessinnovationen am eigentlichen „Gemba“ erforderlich, wo die Dinge hergestellt oder vertrieben werden. Dank einzigartiger Erkenntnisse aus über einem Jahrhundert Fertigung können wir umfassende, gembaorientierte Lösungen vorschlagen und umsetzen, die auf das im Wandel begriffene Wertschöpfungsnetz von heute abzielen. Indem wir proaktiv Innovationen innerhalb des Gemba-Betriebs unserer Kunden auf den Weg bringen, tragen wir zu besserer Lebensqualität und einer besseren Welt bei.

