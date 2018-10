Panasonic veranstaltet seine Spezialausstellung „The Moment“ mit offizieller Zulassung der französischen Botschaft in Japan

Die Panasonic Corporation veranstaltet vom 2. Oktober bis 2. Dezember 2018 „The Moment“. Es handelt sich um eine Spezialausstellung, die als offizielles Projekt zur Feier des 160. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Frankreich und Japan im Panasonic Center Tokio (3-5-1 Ariake, Koto-ku, Tokio) durchgeführt wird. Die Ausstellung ist im GJ 2018 die zweite Runde des interaktiven Projekts „Let’s Build Tokyo Together“ („Bauen wir Tokio gemeinsam auf“).

Exhibits - "The Moment - Artistic way of looking at sports" (Photo: Business Wire)

Es ist eine Fotoausstellung mit Hauptschwerpunkt auf Kultur. Das französische Duo Audic-Rizk, das in Tokio künstlerische Wurzeln hat, stellt in seinen Fotos die Vitalität von Sportlern mit maximaler Ausdruckskraft dar und präsentiert Höhepunkte seines Werks mit dem Projektor Space Player von Panasonic. Im Rahmen des Events werden auch Aktivitäten mit dem Thema „Sports X Photos“ angeboten.

Mit der von der französischen Botschaft in Japan und andere Organisationen gesponserten Ausstellung wird Panasonic zum 160. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern den kulturellen Austausch zwischen Frankreich und Japan weiter stärken. Panasonic wird zudem als weltweiter Olympischer Partner und weltweiter Paralympischer Partner im Vorfeld der Olympischen Spiele 2020 in Tokio und 2024 in Paris weltweit die Attraktivität des Sports über Fotokunstvermitteln.

Über diese globalen Initiativen wird Panasonic weiterhin zur Förderung der Olympischen und Paralympischen Bewegung beitragen.

[Profil der ausstellenden Künstler Audic-Rizk]

Audic-Rizk ist ein französisches Künstlerduo, das aus den Fotografen Julie Audic und Christian Rizk besteht. Als Empfänger des Stipendiums „Research Student Program“, das vom Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie vergeben wird, haben sie von 1998 bzw. 2000 an jeweils fünf Jahre in Japan studiert. Sie haben Kunstwerke auf Grundlage einer fotografischen Technik entwickelt, die sie „Intensive Fotografie“ nennen und die ohne Retuschieren oder digitale Bearbeitung auskommt. Da die Reflektionen atmosphärischer Farben während des Fotografierens von Licht oder Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden, fangen die Fotos der beiden die dynamische Intensität und die Bewegungen von Sport und Sportlern als Kunstwerke ein.

* Das Projekt ist als Teil des offiziellen Programms für Tokio 2020 zugelassen. Mit „Let’s Build Tokyo Together“ soll bis 2020 eine Vielfalt von Aktivitäten im Zusammenhang mit Sport, Kultur und Bildung gefördert werden. Kinder und junge Menschen, die in der nächsten Generation etwas zu sagen haben werden, sollen dabei zusammenkommen – es geht uns auch darum, unser Erbe unter Mitwirkung so vieler Menschen wie möglich an das Tokio der Zukunft weiterzureichen.

„The Moment – Artistic way of looking at sports“

(„Der Moment – Künstlerischer Blick auf den Sport“) Übersicht zur Ausstellung

Zeitraum:

2. Oktober - 2. Dezember 2018 * Montags geschlossen

Geöffnet:

10 Uhr JST - 18 Uhr JST (letzter Einlass: 17:45 JST)

Veranstaltungsort:

Panasonic Center Tokio (3-5-1 Ariake, Koto-ku, Tokio)

- Zugang:

https://www.panasonic.com/global/corporate/center/tokyo/access.html

Zwei Gehminuten vom Bahnhof Kokusai-Tenjijo (Rinkai-Linie) Drei Gehminuten vom Bahnhof Ariake (Yurikamome-Linie) - Eintritt: Kostenlos - Organisation: Panasonic Corporation - In Zusammenarbeit mit: Dem Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio - Unter der Schirmherrschaft von: Französische Botschaft in Japan / Institut français du Japon Japanisches Olympisches Komitee Japanischer Behindertensportverband, japanisches Paralympisches Komitee

[Zusätzliche Aktivitäten]

Datum: 27. Oktober (PM)

Inhalt: Workshop und Ausstellungstour mit AUDICRIZK

Zielgruppe: Schüler an Grund- und Mittelschulen

Datum: 28. Oktober (PM)

Inhalt: Workshop und Ausstellungstour mit AUDICRIZK

Zielgruppe: Erwachsene

Weitere Informationen über die zusätzlichen Aktivitäten finden Sie auf der Event-Seite der Website des Panasonic Center Tokio.

URL : https://www.panasonic.com/global/corporate/center/tokyo.html

