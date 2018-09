Paragon entwickelt Zukunftsmodelle für Banken

Köln - Paragon Systemhaus GmbH bietet individuelle, flexible IT-Lösungen und neue Organisationsstrukturen für die Finanz- und Bankenbranche Als Spezialist für die Neugestaltung und Optimierung komplexer IT-Strukturen entwickelt die Paragon Systemhaus GmbH (www.paragon-systemhaus.de) digitale Optimierungsmodelle für Finanz-Dienstleister. "Volksbanken ...

Köln - Paragon Systemhaus GmbH bietet individuelle, flexible IT-Lösungen und neue Organisationsstrukturen für die Finanz- und Bankenbranche

Als Spezialist für die Neugestaltung und Optimierung komplexer IT-Strukturen entwickelt die Paragon Systemhaus GmbH (www.paragon-systemhaus.de) digitale Optimierungsmodelle für Finanz-Dienstleister. "Volksbanken und Sparkassen sind schwerfällig geworden. Das betrifft vor allem den über Jahrzehnte gewachsenen digitalen Hintergrund. Kunden können so die Möglichkeiten gar nicht ausschöpfen, die es gäbe und rennen den Banken davon. Das Problem: Viele Dienstleister wissen gar nicht, wie sie ihre eingeschliffenen Prozesse verschlanken können. Wir haben uns auf diese unbedingt notwendige Optimierung der höchst komplexen IT-Strukturen spezialisiert", sagt Kay Wolf von Paragon.

In drei Schritten zum Erfolg

Die Arbeit der Paragon Systemhaus GmbH erfolgt in drei Schritten: In einem ersten Schritt sollen Mitarbeiter neue Geschäftsprozesse erlernen und auf künftige Möglichkeiten vorbereitet werden. Eine Aufgabe die das Systemhaus direkt übernimmt. Parallel sorgt Paragon als zweiten Schritt dafür, veraltete Soft- und Hardware aus den Unternehmen zu entfernen. "Die möglichen Einsparungen, gerade, wenn Strukturen gewachsen und oft undurchdacht erweitert wurden, sind immens. Gleichzeitig macht dieser Frühjahrsputz Prozesse schneller, flexibler, einfacher und öffnet den Weg für neue Entwicklungen", so Wolf. Schließlich sorgen in einem dritten Schritt individuelle Strukturlösungen dafür, dass eine ehemals schwerfällige Bank die digitale Vorreiterrolle mit exakt abgestimmten digitalen Businessprozessen übernehmen kann.

Technische Altlasten und skeptische Berater

Das Vorgehen der IT-Berater orientiert sich an bestehenden Herausforderungen der Branche. So mangelt es Banken an bereits bestehenden neuen Technologien und Möglichkeiten absolut nicht. Beispielsweise könnten Finanzierungen künftig über Blockchain-Technologie abgewickelt werden. Doch die datenintensive Technik kann oft aufgrund von überalterten IT-Strukturen nicht eingesetzt werden. "Es ist ein häufiges Problem, das oft nur partiell modernisiert wurde, anstatt ganzheitlich erneuert. IT-Strukturen stehen sich so oft selbst im Weg", sagt Wolf. Dazu kommt noch eine große Skepsis der Beschäftigten. Viele stehen der Möglichkeit kritisch gegenüber, dass Anlagemöglichkeiten maschinell ausgewertet und angeboten werden könnten. Dabei würde dieses Vorgehen Personalkosten sparen und digitale Möglichkeiten eröffnen. "Mit unserem ganzheitlichen Ansatz schaffen wir es Finanzdienstleister in nur drei Schritten genau in die digitale Zukunft zu führen, die den jeweiligen Möglichkeiten entspricht. So wird Zukunft sicher möglich", so Wolf.

Die Paragon Systemhaus GmbH (www.paragon-systemhaus.de) ist führender Spezialist für die Optimierung, Migration und Modernisierung von Mainframe-Computersystemen. Komplexe IT-Umgebungen werden durch Business Automation agil, effizient und transparent an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Paragon setzt spezifische Lösungen mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Cognitive Computing in eigener Forschung & Entwicklung um. Incident Management und Change-Management mit kürzesten Reaktionszeiten in globalen IT-Projekten gehören zu den Fachkompetenzen von Paragon, neben eigener Software-Entwicklung in den unterschiedlichen Architekturmodellen. Das Expertenteam hat bereits weltweite Projekte für führende Konzerne aus vielerlei Branchen betreut und erfolgreich beendet.

