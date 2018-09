paragon GmbH & Co. KGaA, DE0005558696

paragon übernimmt 82 Prozent an SemVox GmbH und gründet Geschäftsbereich für digitale Assistenzsysteme

- paragon schließt Kaufvertrag über Erwerb von 82 Prozent der Anteile an der SemVox GmbH ab - Option für weitere 18 Prozent gesichert

- Mit dem neuen Geschäftsbereich Digitale Assistenz setzt paragon angekündigten Einstieg ins Digitalgeschäft um

- SemVox gilt als führender B2B Technologielieferant für proaktive Assistenten, die auf Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen basieren

- Zahlreiche Fahrzeugtypen bereits mit SemVox-Technologie ausgestattet

- Erweiterung des paragon-Produktportfolios ermöglicht es OEMs, komplette Lösungen für Sprachassistenzsysteme aus einer Hand zu beziehen

Delbrück, 12. September 2018 - Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] schafft einen neuen Geschäftsbereich für digitale Assistenzsysteme: Das Unternehmen erwirbt für 16,4 Millionen Euro 82 Prozent der Geschäftsanteile der SemVox GmbH, Saarbrücken. Das Technologieunternehmen entwickelt effiziente Lösungen für Sprachsteuerung, vielfältige Mensch-Technik-Interaktion und intelligente Assistenzsysteme auf Basis Künstlicher Intelligenz.

Verkäufer der Anteile sind die vier Gründer der SemVox GmbH sowie vier Investoren, darunter das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Saarbrücken, und die M. Ladendorf Beteiligung GmbH, Trier. Die vier Gründer werden für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren weiter am Unternehmen beteiligt sein und Geschäftsführungs- bzw. leitende Funktionen übernehmen. Die Transaktion wird aller Voraussicht nach spätestens Anfang Oktober 2018 vollzogen.

Die SemVox GmbH wurde vor 10 Jahren als Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (Saarbrücken) gegründet und verfügt über ein namhaftes Kundenportfolio in der Automobilindustrie. 2017 gewann das Unternehmen den Car HMI Special Jury Award. SemVox beschäftigt mehr als 60 Mitarbeiter in Saarbrücken, die es zusammen auf über 150 Personenjahre Erfahrung im Bereich digitaler Assistenz bringen.

"In der neuen vernetzten Autowelt ist jedes Fahrzeug ein digitales Gerät auf Rädern, das mit dem Fahrer und der Umwelt kommuniziert", erklärt Klaus Dieter Frers, Vorsitzender der Geschäftsführung der paragon GmbH. "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir die Perle der Künstlichen Intelligenz in Deutschland für uns gewinnen konnten und damit den angekündigten Einstieg ins Digitalgeschäft realisieren. Damit zeigen wir einmal mehr, dass wir auf die prägenden Trends der Automobilindustrie smarte Antworten finden."

"Wir sind sehr glücklich, dass sich für das Unternehmen SemVox und seine Mitarbeiter als Teil des paragon-Konzerns nun ganz neue, spannende Möglichkeiten eröffnen. Gemeinsam werden wir unseren Einfluss in der Wertschöpfungskette der neuen, sich mit hoher Dynamik entwickelnden digitalen Ökosysteme noch einmal deutlich vergrößern", unterstreicht Dr.-Ing. Norbert Pfleger, Vorsitzender der Geschäftsführung der SemVox GmbH, der dem Management auch weiterhin an erster Stelle angehören wird.

SemVox sieht sich als führender B2B-Lieferant für proaktive Assistenten, die auf Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen basieren. Schon heute sind zahlreiche Fahrzeugtypen mit der SemVox-Technologie ausgestattet. In den nächsten fünf Jahren sollen es mehr als 13 Millionen Fahrzeuge werden. Das Unternehmen ermöglicht Kunden auch weiterhin, unter Nutzung der von SemVox gelieferten Plattform eigene intelligente Assistenten zu entwickeln. Daneben verfolgen paragon und SemVox das Ziel, das Angebot integrativer Lösungen deutlich zu erweitern. Kunden erhalten zukünftig von paragon neben Produkten und Systemen aus den Bereichen Sensoren, Interieur, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität auch Hard- und Software zur Realisierung von Sprachassistenzsystemen. paragon entwickelt sich somit immer mehr zum Komplettanbieter für OEMs. Im Geschäftsjahr 2018 erwartet SemVox einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich. Das Unternehmen arbeitet bereits profitabel.

paragon beschäftigt sich seit 25 Jahren mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle in Fahrzeugen. Erst kürzlich hat der Konzern seine Kompetenzen in diesem Bereich durch die Zusammenlegung der bisherigen Geschäftsbereiche Akustik und Cockpit zum Geschäftsbereich Interieur gebündelt. Dieser ist in Bexbach in der Nähe von Saarbrücken beheimatet und soll bis Ende 2018 mit SemVox (zukünftig: paragon semvox GmbH, Geschäftsbereich Digitale Assistenz) ein gemeinsames Gebäude in Limbach-Kirkel beziehen, um zukunftsweisende Produktinnovationen zu entwickeln und somit die digitale Zukunft der Automobilindustrie zu prägen.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten und marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA). Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter: www.paragon.ag.

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relationsparagon GmbH & Co. KGaA Dr. Kai Holtmann Artegastraße 1 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63 E-Mail: investor@paragon.ag

