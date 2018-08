Parkplatzmangel in Großstädten - Im ersten Lustigen Taschenbuch Mundart Berlinerisch zeigen die Entenhausener Lösungen auf

Berlin - - Querverweis: Die Pressemitteilung liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Kiek ma an! Parkplatzprobleme gibt's auch in Entenhausen. Wie ...

Kiek ma an! Parkplatzprobleme gibt's auch in Entenhausen. Wie die gelöst werden, wird in Walt Disney Lustiges Taschenbuch "LTB Mundart Berlinerisch" verraten. "Da kann sich eener ausm richtjren Leben een Beispiel nehmn". Donald Duck macht es vor, wie Parkplatzprobleme blitzschnell behoben werden können. Ein brandaktuelles Thema für Berlin, Shanghai, New York und andere Metropolen.

LTB Mundart-typisch gibt's jede Menge Lesespaß und die Entenhausener verbinden mit Berlin nicht nur das Brandenburger Tor oder die Currywurst, sondern auch die legendäre Koddaschnauze. In dieser Ausgabe legen die Entenhausener auf Berlinerisch so richtig schnoddrig drauf los!

Mit 6 Geschichten erscheint das LTB "Mundart Berlinerisch" ab dem 31. August im Handel und bei Egmont Ehapa (EUR 4,99). Weitere Informationen finden Sie hier: www.lustiges-taschenbuch.de

Inhalt LTB Mundart Berlin:

Der unbekannte Autor Leckre Würschte Meesta dit Einparkens N Oognblick volla Majie Mannzipation Mission Berlin

