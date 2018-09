Partnerschaft zwischen Getabstract und Thalia besiegelt

Getabstract, der weltweit größte Anbieter von komprimiertem Wissen, kooperiert mit dem Buchhandelsunternehmen Thalia. Leser, die zwischen dem 24. September und dem 14. Oktober einen tolino eReader bei Thalia.de kaufen, erhalten kostenfreien Zugang zu tausend Klassiker-Zusammenfassungen von Getabstract. In der Sammlung enthalten sind Werke der Weltliteratur und Sachbuch-Klassiker der Philosophie, Ökonomie, Geschichte, Politik, Psychologie oder Naturwissenschaften.

Luzern (pts027/27.09.2018/12:15) - Getabstract, der weltweit größte Anbieter von komprimiertem Wissen, kooperiert mit dem Buchhandelsunternehmen Thalia. Leser, die zwischen dem 24. September und dem 14. Oktober einen tolino eReader bei Thalia.de kaufen, erhalten kostenfreien Zugang zu tausend Klassiker-Zusammenfassungen von Getabstract. In der Sammlung enthalten sind Werke der Weltliteratur und Sachbuch-Klassiker der Philosophie, Ökonomie, Geschichte, Politik, Psychologie oder Naturwissenschaften.

Mit Getabstract bietet Thalia seinen Nutzern erstmals Lesestoff im Kurzformat an. Die Klassiker-Abstracts enthalten neben einer inhaltlichen Zusammenfassung auch eine Rezension, die wichtigsten Kernaussagen und Zitate sowie Details zu Interpretationsansätzen und zum historischen Hintergrund des Werkes. Nutzer können so den Inhalt eines Buches innerhalb von zehn Minuten erfassen und einordnen. "Unsere Kunden sind begeisterte Vielleser. Mit den kompakten Zusammenfassungen von Getabstract bieten wir ihnen ein neues Format an, das ihnen schnell einen Überblick über bedeutende Werke der Weltliteratur verschafft", sagt Bernhard Mischke, Director Digital bei Thalia. Alle Klassiker-Zusammenfassungen sind in einem E-Book gebündelt und nach Kauf über die tolino cloud für die Nutzer abrufbar.

Thomas Bergen, CEO von Getabstract: "Unsere Abstracts sind so konzipiert, dass sie den modernen Lesegewohnheiten angepasst und ideal auf dem E-Reader konsumierbar sind. Thalia ist ein wichtiger Partner für uns, mit dem wir langfristig zusammenarbeiten möchten."

Das Angebot gilt vom 24. September bis 14. Oktober für alle tolino Geräte (tolino epos, tolino vision 4 HD, tolino shine 2 HD oder tolino page). Unter diesem Link können Nutzer das Bundle aus E-Reader und Klassiker-Zusammenfassungen bestellen: http://Thalia.de/tolino-getAbstract

Über getAbstract getAbstract wurde im Jahr 1999 in Luzern (CH) gegründet und ist der führende Onlineanbieter von komprimiertem Wissen. getAbstract fasst relevante Business-Bücher, Artikel, Video-Talks und Economic Reports sowie Literatur-Klassiker kompakt zusammen und vermittelt alle wesentlichen Informationen in eingängigen Abstracts. Die Bibliothek umfasst mehr als 18.000 Zusammenfassungen in sieben Sprachen. In Kooperation mit über 600 Verlagspartnern bietet getAbstract Wissen aus Bereichen wie Wirtschaft, Karriere, Innovation, Politik, Wissenschaft, Gesundheit & Wohlbefinden oder Kreativität. Das Unternehmen hat bereits über 80 Millionen Lizenzen vertrieben und unterstützt seine Nutzer bei ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Zu den Unternehmenskunden zählen beispielsweise E.ON, Ferrero und über ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen, darunter, General Motors und Johnson & Johnson. Seit 2000 verfügt getAbstract über eine Vertriebsgesellschaft in den USA. http://getabstract.com

Über Thalia Für das Omni-Channel-Unternehmen Thalia stehen in den klassischen Buchhandlungen, im Online-Shop und in der Thalia App, die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Mit annähernd 300 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist Thalia im deutschsprachigen Raum Marktführer im Sortimentsbuchhandel. Bei Thalia verbinden sich buchhändlerische Tradition und innovative digitale Services, die das Einkaufserlebnis inspirierend und zugleich einfach machen. Gemeinsam mit Partnern hat Thalia 2013 den eReader tolino auf den Markt gebracht und gehört seither zu den führenden Anbietern beim digitalen Lesen. Auch B2B geht das Unternehmen neue Wege, bietet Dienstleistungen für die Buchbranche an und fördert Startups, die zur Marke passen. Seit 2009 ist Thalia exklusiver Buchpartner des größten internationalen Literaturfestivals lit.COLOGNE und, seit 2017, Partner der lit.RUHR. Mit rund 3.000 Veranstaltungen im Jahr, ist Thalia einer der großen Lese- und Literaturförderer in Deutschland. Thalia wurde 1919 in Hamburg im Gebäude des gleichnamigen Thalia-Theaters gegründet.

