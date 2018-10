Partystimmung in märchenhafter Winterkulisse - Eventlocation Studio 44 in Wien macht es möglich

All jene, die auf der Suche nach einer stimmungsvollen Weihnachtskulisse sind, sind im Studio 44 in Wien genau an der richtigen Adresse. Ganz ohne zusätzlichen Aufpreis werden Veranstaltungen, Weihnachtsfeiern oder Workshops in einem winterlichen Set-up geboten. Das Studio 44 bietet zudem immer wieder tolle Events jeglicher Art an und ist eine top Location für Veranstaltungen in Österreich.

Wien (pts008/10.10.2018/09:00) - All jene, die auf der Suche nach einer stimmungsvollen Weihnachtskulisse sind, sind im Studio 44 in Wien genau an der richtigen Adresse. Ganz ohne zusätzlichen Aufpreis werden Veranstaltungen, Weihnachtsfeiern oder Workshops in einem winterlichen Set-up geboten. Das Studio 44 bietet zudem immer wieder tolle Events jeglicher Art an und ist eine top Location für Veranstaltungen in Österreich.

Weiberwellness - Kabarett von Lydia Prenner-Kasper

Am 23. November 2018, um 19.30 Uhr, präsentiert Lydia Prenner-Kasper, bekannt aus Puls 4 - "Sehr witzig - der Witzestammtisch", ihr neuestes Kabarettprogramm. WEIBERWELLNESS - ein freches, lustiges Kabarett, welches die Lachmuskeln ordentlich trainiert. Bei dem Solo-Auftritt wird über "Mutti" erzählt, die für ein Wochenende wieder einmal Single und kinderlos sein möchte. Für alle, die einen lustigen Abend mit Freunden verbringen möchten, ist diese Veranstaltung genau das Richtige, um den Alltag hinter sich zu lassen. Weitere Informationen & Tickets gibt es hier: https://www.studio44.at/events/kommende-veranstaltungen

Nur noch wenige freie Termine für eine Weihnachtsfeier im Studio 44

Nicht nur durch die optimale Ausstattung der Event-Technik, sondern auch wegen dem tollen Ambiente ist das Studio 44 in Wien für Weihnachten schon fast ausgebucht. Weiters bietet die Eventlocation bereits über 20 Jahre Erfahrung mit zahlreichen Expertinnen und Experten, die die Planung und Durchführung tatkräftig unterstützen. Für 2018 sind deshalb nur noch wenige Termine für Ihr Weihnachtswunder zu buchen:

November: 26.11.2018, 27.11.2018 Dezember: 18.12.2018, 19.12.2018

Einfach direkt anrufen oder per Mail unter event@studio44.at reservieren.

"Der frühe Vogel fängt das passende Weihnachtsgeschenk" im Studio 44

Ein individuelles Geschenk für alle, die gerne selbst bei einem Krimi involviert sein möchten oder sogar selbst zum Mörder werden? Einen Dinnerabend der Extraklasse bietet die Veranstaltung am 15. Februar 2019 mit vielen skurrilen, spannenden Rätseln und ist ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Da das Mörderdinner immer schnell ausgebucht ist, lohnt es sich bereits jetzt die Karten zu kaufen und somit den Einkaufsstress in der Weihnachtszeit hinter sich zu lassen.

"Rätselspaß Deluxe mit einem fantastischen Galadinner erwartet die Gäste beim Mörderdinner bei uns im Studio 44 in Wien. Immer wieder bekommen wir tolle Rückmeldungen vom Publikum, welche es liebten, selbst zu Detektiven zu werden und den mysteriösen Fall zu lösen. Speziell so kurz nach Weihnachten bietet es sich als ideales Geschenk für die Liebsten an", sagt Christina Fischer vom Studio 44 über das Mörderdinner im Februar 2019.

Über die Studio 44 Eventlocation Moderne Location in Wien für Events, Feiern oder Präsentationen gesucht? Eventlocation Studio 44 bietet Veranstaltungsräume sowie Kongressräume zum Mieten und Buchen.

