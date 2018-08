Passau liebt Möbel aus Schärding

Wenn Menschen aus Passau, Deggendorf, Regensburg, Salzburg und Linz in die Kleinstadt Schärding in Oberösterreich fahren, um sich dort in einem Einrichtungshaus über Möbel zu informieren, dann muss das einen triftigen Grund haben: Das Team vom Einrichtungsstudio GUPFINGER, das sich um alle Kundenwünsche bemüht. Beginnend von Kleinmöbeln und Teppichen, bis hin zu komplett durchgeplanten Wohnraumlösungen samt Lichtkonzept. http://www.gupfinger.at

Schärding/Passau (pts013/21.08.2018/09:20) - Wenn Menschen aus Passau, Deggendorf, Regensburg, Salzburg und Linz in die Kleinstadt Schärding in Oberösterreich fahren, um sich dort in einem Einrichtungshaus über Möbel zu informieren, dann muss das einen triftigen Grund haben: Das Team vom Einrichtungsstudio GUPFINGER, das sich um alle Kundenwünsche bemüht. Beginnend von Kleinmöbeln und Teppichen, bis hin zu komplett durchgeplanten Wohnraumlösungen samt Lichtkonzept. http://www.gupfinger.at

"Zu uns kommen Menschen, die besonderen Wert auf individuelle Beratung, gesamtheitliche Lösungen und persönliche Betreuung bis zur abgeschlossenen Montage möchten. Durch das familiäre Klima bei GUPFINGER bauen wir eine ganz besondere Beziehung zu unseren Kunden auf und können so optimal auf deren Wünsche eingehen. Wir versuchen in unseren Entwürfen und Planungen immer das Optimum an Design, Wohnkomfort und Kosteneffizienz zu erreichen. Das Wichtigste sind zufriedene Kunden, egal wie lange so ein Einrichtungsprozess dauern mag", so Innenarchitekt Philipp Kastinger.

Markenmöbel und Möbel nach eigenen Wünschen

Wer auf der Suche nach bekannten Möbelmarken für seine Einrichtung ist, wird bei GUPFINGER in Schärding genauso fündig, wie Individualisten, die Lösungen für ihre ganz persönlichen Bedürfnisse suchen. Philipp Kastinger: "Unsere Spezialität, die uns unter anderem von Großflächenanbietern unterscheidet, ist die persönliche Beratung, die nicht nach 'Schema F' funktioniert. Wir planen und realisieren Lösungen für ganz und gar individuelles Wohnen. Genauso begleiten wir unsere Kunden von der Planung bis zur fachgerechten Ausführung und Übergabe. Unsere Kunden sind immer wieder begeistert von unserem Know-how und unseren kreativen Ideen. Das freut mich."

"Pimp up my kitchen" - Küche neu oder auf neu gemacht

Eine der Spezialitäten der eigenen Tischlerei von GUPFINGER ist die Renovierung von Küchen. "Natürlich haben wir auch topaktuelle Neuküchen der bekannten Hersteller, aber wir haben festgestellt, dass auch ältere Küchen von der Substanz her noch immer stabil und funktionell sind. Der Wunsch nach einer optischen Veränderung ohne großer Baustelle ist durchaus verständlich. Ein Frontentausch, eine neue Arbeitsplatte mit praktischen Nischenrückwänden, statt der eventuell vorhandenen Fließen verändert die Küche komplett obwohl alles an seinem Platz bleibt", so der Innenarchitekt.

"Es gibt weniger Müll, wir schonen die Umwelt und der Kunde spart zusätzlich enorm viel Geld. Ein Jeder, der mit der Planung seiner Küche zufrieden ist, jedoch eine 'Renovierung' ins Auge fasst, ist herzlich willkommen. Wir kommen unverbindlich zu Ihnen nach Hause, um alles Nötige zu besprechen und auszumessen", so Philipp Kastinger weiter.

Solange die Grundkonstruktion der Küchenschränke gut ist, lohnt sich das einfache Auswechseln der alten Küchenfronten auf alle Fälle. Ein entscheidender Vorteil bei dieser Variante - die Küchenrenovierung benötigt nur wenige Tage, während man sonst oft viele weitere Umbauarbeiten in Kraft nehmen muss. Es ist möglich, jede Küche zu renovieren, ganz egal von welcher Marke.

Schauraum und Info über Tischlerarbeiten unter: http://www.gupfinger.at

GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH Linzer Straße 37, A-4780 Schärding Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr - oder nach telefonischer Vereinbarung!

Aussender: GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH Ansprechpartner: Philipp Kastinger Tel.: +43 7712-3261-20 E-Mail: pk@gupfinger.at Website: www.gupfinger.at

