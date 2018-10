PASt - Polizeipräsidium Westhessen / 83-jähriger ...

83-jähriger überschlägt sich mit Audi A4

Wiesbaden - (Ma) Am Sonntag, 07.10.2018, 14:24 Uhr kommt der 83-jährige alleinige Fahrer eines Audi A4 auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln kurz nach der Anschlussstelle Niedernhausen aus bisher ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Zeugen können beobachten, wie der 83-jährige geradeaus fährt, statt dem Kurvenverlauf zu folgen. Dabei fährt er den rechtsseitig gelegenen Erdwall herauf, bleibt an einem Baumstumpf hängen und kippt mit seinem Fahrzeug schließlich nach links auf die Fahrerseite. Der 83-jährige bleibt ansprechbar, muss aber auf Grund der Lage des Fahrzeuges von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Nach der Erstversorgung wird er in ein Krankenhaus nach Wiesbaden verbracht, wo er stationär mit multiplen Verletzungen aufgenommen wird. An dem Fahrzeug enststeht ein totaler Sachschaden von ca. EUR 25.000. Wegen der Bergungsmaßnahmen des 83-jährigen aus seinem Fahrzeug, werden zwei Fahrstreifen der Autobahn 3 für 2,5 Stunden gesperrt. Es kommt zu einem Rückstau von bis zu 10 km in der Spitze. Die Beeinträchtigung des Sonntagsverkehrs hält sich durch eine Umleitung am Wiesabdener Kreuz in Grenzen.

