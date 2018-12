PASt - Polizeipräsidium Westhessen / Brand eines ...

Brand eines Reisebusses auf der BAB 3

Wiesbaden - Am Sonntag, dem 02.12.2018 brannte gegen 22:30 Uhr auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Idstein ein mit 48 Fahrgästen besetzter Reisebus, der sich auf dem Weg von Amsterdam nach Frankfurt/Main befand, völlig aus. Der Brand entstand am Fahrzeugheck, dort fing der Motor zunächst Feuer und griff letztlich auf den Fahrgastraum über. Bevor der Brand den Fahrgastraum erreichte, konnten sich die Fahrgäste und der Busfahrer ins Freie begeben, so dass keine Personen verletzt worden sind. Die Schadenshöhe durch die Brandbeschädigungen beträgt ca. 200.000EUR. Von dem betroffenen Busunternehmen wurden Ersatzbusse geordert. Bis zum Eintreffen der letzten Ersatzbusse wurden die Fahrgäste von der Feuerwehr größtenteils in einem Gebäude des DRK in Bad Camberg untergebracht. Die letzten Personen wurden dort gegen 01:20 Uhr abgeholt. Die Bergungsarbeiten des ausgebrannten Busses dauerten bis ca. 03:20 Uhr an. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt/Main zeitweise vollständig gesperrt werden. In dem Rückstau ereigneten sich zwei Folgeunfälle.

