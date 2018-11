PASt - Polizeipräsidium Westhessen / Falscher ...

Falscher Polizeibeamter auf A66 festgenommen

Wiesbaden - 15.11.2018, 17:50 Uhr, TuR Weilbach, in Richtung Frankfurt am Main

Einer Zivilstreife der Wiesbadener Polizei fiel auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Weilbach ein dunkler 5er BMW, mit Frankfurter Ortskennung, auf. Im Zuge der Kennzeichenüberprüfung wurde fehlender Versicherungsschutz für den BMW festgestellt, woraufhin auch dessen Insasse kontrolliert wurde. Bei diesem handelte es sich um den Fahrzeughalter, einen 34-jährigen Deutschen aus Frankfurt am Main.

Die Beamten stellten sowohl an der Person, als auch in und an seinem Fahrzeug diverse Utensilien und technische Veränderungen fest, welche offensichtlich den Anschein eines in zivil agierenden Polizeibeamten bzw. eines zivilen Dienstfahrzeuges erwecken sollten. So war in dem BMW u.a. eine Signalanlage verbaut, mit welcher der Nutzer auf andere Verkehrsteilnehmer akustisch einwirken konnte.

Im Zuge der anschließenden Kontrolle wurden weitere diverse Verstöße festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Obwohl der nunmehr Beschuldigte einen gültigen Führerschein mitführte, war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem Stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Die diversen Utensilien, inklusive des BMW, wurden sichergestellt. Anschließend wurde er entlassen. Die Zuständige Staatsanwaltschaft wurde informiert.

Soweit sie sachdienliche Hinweise zu der Person oder dem Fahrzeug geben können bzw. tatsächlich Opfer einer möglichen unberechtigten Kontrolle geworden sind, melden sie sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder unmittelbar bei der Autobahnpolizeistation in Wiesbaden.

