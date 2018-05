Patrick Pannosch kocht im ghisallo auf

Alles neu macht der Mai - jedenfalls den Küchenchef und die Weinkarte im ghisallo!

Wien (pts031/24.05.2018/14:10) - Alles neu macht der Mai - jedenfalls den Küchenchef und die Weinkarte im ghisallo!

Den neuen Meister in der Küche hat das ghisallo in Patrick Pannosch gefunden. Der erst 29-jährige Wiener blickt bereits auf eine beachtliche Karriere zurück. Vom "Café Engländer" führte ihn sein Weg über die "Freyung 4" und "Ludwig und Adele" ins "Restaurant 1070". "Als Koch setze ich in erster Linie auf fachliches Handwerk, um dann hochwertige Produkte kreativ zu kombinieren!", beschreibt der neue Küchenchef seine Philosophie. Über die letzten zwei Wochen hat er auf diesem Prinzip aufbauend die Karte des ghisallo überarbeitet und ihr eine noch frischere und modernere Note verpasst. Auf saisonale Zutaten und österreichische Lieferanten hat er dabei besonderen Wert gelegt und damit bei ghisallo-Chefin Livia Pálffy offene Türen eingerannt.

Entstanden ist eine ausgewogene Karte basierend auf der gewohnt mediterranen Ausrichtung, erweitert um die Komponenten leichter und moderner Küchenkultur, ohne dem bisherigen Stil des ghisallo untreu zu werden. Da kommt der gegrillte Oktopus mit Spargel, Radieschen und Paprikapesto daher; die gebratene Garnele darf sich zum Rote-Rüben-Couscous und Avocado legen. Das Thunfischsteak holt sich Begleitung von Sellerie, Sesam und Apfel und die Tagliatelle all'arrabiata lassen sich von Kapern und Ziegenkäse verfeinern. Die traditionellen Wiener Gerichte wie Hühnersuppe mit Frittaten und Wurzelgemüse oder das Wienerschnitzel freuen sich jedenfalls über die Frischzellenkur ihrer mediterranen Kollegen.

Weinverkostung mit Welcome Menü

Die Generalüberholung der Karte nimmt man im ghisallo auch gleich zum Anlass, die Weinkarte zu erweitern. Hier setzt man voll auf den guten Geschmack der Gäste sowie der ghisallo Community und bittet zur Weinverkostung im Rahmen eines Welcome Menüs des neuen Küchenchefs.

In der Woche vom 29. Mai bis zum 2. Juni serviert man zum eigens von Patrick Pannosch für die Weinverkostung zusammengestellten viergängigen Menü eine Auswahl der potentiellen neuen Weine für die zu erweiternde Weinkarte. Zu jedem Gang des Menüs wird ein Glas Wein präsentiert; verbunden mit der Bitte um Bewertung durch die Gäste. Der Gast ist nicht nur König, sondern entscheidet auch darüber mit, welche Weine es auf die neue Karte schaffen und welche keinen Platz in der Weinauswahl im ghisallo haben werden. Reservierungen sind mit dem Stichwort "Weinverkostung" vorzunehmen! Das Menü kann nicht am Abend direkt bestellt werden und ist nur gegen Vorbestellung zu haben.

Gratis Weinverkostung zum ghisallo Welcome Menü 29. Mai - 2. Juni Täglich 18:00 - 21:00 Uhr (ausgenommen 31.5.) P.p.P. 38,- Euro inkl. 4 Gläser Wein

