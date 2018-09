Patron überträgt Matteo Busà die Führung von Beteiligungen in Höhe von 200-300 Mio. Euro in Italien

Patron Capital, der pan-europäische Investor mit Fokus auf Immobilieninvestments, hat Matteo Busà zum Partner ernannt. In dieser Rolle wird Busà den Investitionen von Patron in Italien vorstehen.

Vor GIC arbeitete Matteo vier Jahre im Bereich Immobilien-Investment bei Pirelli Real Estate und anschließend bei JER Partners.

Matteo wird von London aus sich in erster Linie der Festlegung und Umsetzung der Anlagestrategie von Patron für Italien widmen. Mit seiner Erfahrung in anderen Märkten und Fondsanlagen wird Matteo außerdem das Zustandekommen von Investitionen in weiteren europäischen Märkten unterstützen und bei künftigen Mitteleinwerbungen mitwirken.

Keith Breslauer, Managing Director bei Patron Capital, kommentierte:

„Der italienische Markt ist für uns sehr wichtig und wir beabsichtigen, mindestens 200-300 Mio. Euro unserer Finanzmittel dort anzulegen. Wir haben in den letzten 18 Jahren in Italien Investitionen getätigt und sehen dort angesichts der jüngsten aufsichtsbehördlichen Einwirkungen auf das Bankensystem erhebliches Chancen in der Zukunft. Matteo bringt neue Beziehungen und neue Ideen mit zu uns. Damit sind wir gut positioniert, um von der anhaltenden Erholung Italiens zu profitieren.”

Matteo Busà kommentierte:

„Patron genießt einen hervorragenden Ruf, der auf seinem Ansatz, der Qualität seiner Investitionen, der erwirtschafteten Rendite und der Unternehmenskultur basiert. Erfolgreiches opportunistisches Investieren erfordert Kreativität und vielseitige Kontakte an der Basis. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem Team und das Nutzen der Chancen, die der italienische Markt bringt. Gleichzeitig werde ich auch die Aktivitäten des Unternehmens in weiteren Märkten in ganz Europa unterstützen.”

Über Patron Capital Partners

Patron verwaltet rund 3,4 Mrd. Euro in mehreren Fonds und Co-Investments. Investitionsgegenstand sind Immobilien und operative Unternehmen, deren Wert in erster Linie durch Immobilien, notleidende Kredite und kreditbezogene Unternehmen besichert ist.

Seit der Gründung im Jahr 1999 hat Patron mehr als 75 Investitionen getätigt, Immobilienbestände mit über 65 Mio. Quadratfuß (6 Mio. qm) in 16 Ländern aufgebaut und viele dieser Investitionen erfolgreich verkauft.

Unter den Anlegern sind Staatsfonds, prominente Universitäten, große Institutionen, private Stiftungen und vermögende Einzelpersonen in Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Der wichtigste Investment Advisor der Fonds ist Patron Capital Advisers LLP mit Sitz in London. Patron hat weitere Niederlassungen in Europa, darunter in Barcelona, Mailand und Luxemburg. Die Gruppe hat 76 Mitarbeiter, davon 42 im Investment-Team..

Weitere Informationen über Patron Capital finden Sie unter www.patroncapital.com

