PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Fund einer ...

Fund einer männlichen Leiche, Feldberggebiet

Bad Homburg v.d. Höhe - Am Mittwoch den 22.8.2018, 10:12 Uhr, erhielt die Polizei Mitteilung über den Fund einer Leiche im Bereich des Feldberggebietes zwischen "Sandplacken" und Saalburg. Mitteiler war einer von zwei Lehrern, welcher auf dem Limesweg mit einer Gruppe von 12 und 13-jährigen Kindern in Richtung Saalburg-Römerkastell wanderte. Der Lehrer wartete auf das Eintreffen der Polizei. Die Kinder wurden von der zweiten Lehrkraft unverzüglich weitergeführt. Der männliche Leichnam lag bekleidet im Bereich des Unterholzes und war augenscheinlich schon länger tot. Ermittlungen zur Todesursache wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an.

