PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 15.03.2018

1. Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Steinbach, Eschborner Straße, zwischen Dienstag, 13.03.2018, 17:40 Uhr und Mittwoch, 14.03.2018, 07:00 Uhr

(vh) Nachdem unbekannte Täter genau eine Woche zuvor von einer Baustelle in Oberursel ein rund 200 Meter langes Starkstromkabel aus Kupfer entwendet hatten, geschah in der Nacht zum Mittwoch ein gleichgelagerter Fall auf einer Baustelle in Steinbach. Als die Arbeiter am Mittwochmorgen zu der in der Eschborner Straße gelegenen Baustelle kamen, stellten sie fest, dass Unbekannte im Verlauf der Nacht zwei Stromkabel entwendet hatten. Die Täter hatten zunächst einen Stromkasten aufgebrochen und in diesem ein 20 und ein 30 Meter langes Stromkabel abgeschnitten. Es ist zu vermuten, dass es vonseiten der Täter, beim Abtransport des rund 200 kg schweren Kabels, welches einen Wert von mehreren Tausend Euro hat, zumindest zur Nutzung eines Kleintransporters gekommen sein dürfte.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

2. Unter Drogeneinfluss gefahren

Oberursel-Oberstedten, Niederstedter Straße, Dienstag, 13.03.2018, gegen 21:15 Uhr

(vh) Unter dem Einfluss von Drogen stehend wurde am Dienstagabend ein Autofahrer bei einer Polizeikontrolle im Bereich von Oberursel-Oberstedten angehalten. Gegen 21:15 Uhr kam es im Bereich einer in der Niederstedter Straße eingerichteten Kontrollstelle zur Überprüfung eines 31-jährigen Bad Homburgers, der sich am Steuer eines VW Golf befand. Aufgrund festgestellter typischer körperlicher Erscheinungen, wie sie sich nicht selten nach dem Konsum von Betäubungsmitteln zeigen, willigte der Bad Homburger zur Durchführung eines ihm angebotenen Drogenschnelltests ein. Da dieser positiv reagierte, also einen vorangegangenen Drogenkonsum bestätigte, musste der 31-Jährige die Beamten zur Polizeistation nach Oberursel begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde. Inwieweit sich der Bad Homburger zum Kontrollzeitpunkt im Besitz eines Führerscheines befand, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

3. Alkoholisiert gefahren

Kronberg, Am Schanzenfeld, Mittwoch, 14.03.2018, gegen 12:15 Uhr

(vh) Im Nachgang der Feststellung, dass er während der Fahrt mit dem Handy telefonierte, büßte ein alkoholisierter Auto-Fahrer am Mittwochmittag in Kronberg seinen Führerschein ein. Gegen 12:15 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Königstein in der Straße "Am Schanzenfeld" ein Opel Corsa auf, dessen Fahrer während der Fahrt telefonierte. Entsprechend dieser Ordnungswidrigkeit wurde der Pkw durch die Streifenbesatzung angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Wie sich bei der zwischenzeitlich durchgeführten Überprüfung des Kennzeichens des angehaltenen Fahrzeuges herausstellte, bestand für den Opel aktuell keine Haftpflichtversicherung, wonach dieser nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb genommen werden durfte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des Fahrers, bei dem es sich um einen 46-jährigen Oberurseler handelte, stellten die Beamtinnen deutlichen Alkoholgeruch bei diesem fest. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Entsprechend wurde der Oberurseler zur Polizeistation nach Königstein gebracht, wo es zur Durchführung einer Blutentnahme kam. Darüber hinaus wurde auch der Führerschein des 46-Jährigen, den nun Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erwartet, sichergestellt.

4. Bargeld aus der Hand gerissen

Oberursel, Kumeliusstraße, Mittwoch, 14.03.2018, gegen 14:30 Uhr

(vh) Während sie sich auf dem Weg zum Einkaufen befand, wurde am Mittwochnachmittag eine Oberurselerin das Opfer eines Straßenraubes. Gegen 14:30 Uhr war die 30-jährige Oberurselerin auf dem Gehweg in der Kumeliusstraße unterwegs. Gerade als sie Bargeld in Höhe von 30 Euro in ein Etui verstaut hatte, kam ein Radfahrer herangefahren und entriss der Oberurselerin das Behältnis. Aufgrund der für sie völlig überraschenden und nur sehr kurz andauernden Tat konnte die Geschädigte den in unbekannte Richtung flüchtenden Radfahrer nicht beschreiben. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen im direkten Nachgang der Tat verliefen letztlich erfolglos.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Mercedes Benz beschädigt

Friedrichsdorf, Ostpreußenstraße, zwischen Dienstag, 13.03.2018, 12:00 Uhr und Mittwoch, 14.03.2018, 12:00 Uhr

(vh) Durch Vandalismus entstand zwischen Dienstag und Mittwoch ein erheblicher Schaden an einem Pkw in Friedrichsdorf. Unbekannte Täter zerstörten unter Verwendung eines unbekannten Werkzeuges an einem in der Ostpreußenstraße geparkten Mercedes Benz zwei Seitenscheiben. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise von Zeugen nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Bad Homburg, unter der Rufnummer (06172) 120-0, entgegen

6. Einbrecher flüchten

Friedrichsdorf-Seulberg, Triebfeldstraße, Mittwoch, 14.03.2018, gegen 20:30 Uhr

(vh) Durch eine während der Tat nach Hause kommende Frau wurden am Mittwochabend vier Jugendliche in der Triebfeldstraße in Friedrichsdorf-Seulberg bei einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in die Flucht geschlagen. Gegen 20:30 Uhr kehrte die 27-jährige Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung nach Hause zurück. Nach Aufschließen der Wohnungstür erkannte die Frau insgesamt vier Jugendliche, die mit dem Durchsuchen des Wohnzimmers beschäftigt waren. Nach Erblicken der Frau ergriffen die vier Täter sofort die Flucht in unbekannte Richtung. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen letztlich erfolglos. Wie sich im Folgenden herausstellte, hatten sich die Täter über die Terrasse der Wohnung genähert und eine Tür aufgehebelt. Zur Beschreibung der flüchtenden Jugendlichen kann lediglich mitgeteilt werden, dass diese allesamt eine schmale Figur hatten, dunkel gekleidet waren und Kapuzen über den Kopf gezogen hatten. Einer der Täter hatte braunes Haar. Der durch die Tat entstandene Schaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

7. Von Fahrbahn abgekommen

Gemarkung Königstein, Bundesstraße 455 - zwischen Königstein und Kronberg, Dienstag, 13.03.2018, gegen 16:00 Uhr

(vh) Nachdem ein Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag nahe des "Opel-Zoo" mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen war, endete die Fahrt für ihn auf dem angrenzenden Radweg. Gegen 16:00 Uhr fuhr ein 58-jähriger Neu-Isenburger mit seinem 7,5 Tonner auf der B 455 von Königstein kommend in Richtung Kronberg. Nachdem der Fahrer mit den rechten Reifen seines Fahrzeuges auf das unbefestigte Bankett gekommen war, verlor er im Folgenden die Kontrolle über den Lkw. Nach Überrollen zweier Leitpfosten rutschte der Lkw auf den rechtsseitig der Bundesstraße angrenzenden Rad- / Gehweg und kam nach weiteren 50 Metern nahe des "Opel-Zoo" zum Stehen. Der 58-Jährige blieb infolge des Unfallgeschehens unverletzt. Wie sich im Folgenden herausstellte, wurde aufgrund des Unfalles sowohl die Ölwanne als auch der Tank des Lkw beschädigt, woraufhin mehrere Liter Öl und Diesel ausliefen. Durch die alarmierte Feuerwehr Königstein konnte eine Ausbreitung der Betriebsstoffe, aufgrund derer keine Gefährdung der Umwelt bestand, verhindert werden. Darüber wurde die verschmutzte Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt. Der an dem nicht mehr fahrbereiten Lkw einer Bad Kreuznacher Firma entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt.

8. Fußgängerin von Fahrzeug erfasst

Schmitten-Niederreifenberg, Brunhildestraße, Mittwoch, 14.03.2018, gegen 11:20 Uhr

(vh) Am Mittwochmorgen übersah ein Autofahrer in Schmitten-Niederreifenberg beim Ausparken eine Fußgängerin und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Schmittener befand sich gegen 11:20 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Brunhildestraße gelegenen Supermarktes und wollte mit seinem Ford Mondeo rückwärts aus einer Parklücke herausfahren. Dabei übersah er eine hinter dem Ford stehende 80-jährige Frau aus Schmitten. Diese wurde von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden, wodurch sie verletzt wurde. Die 80-Jährige musste zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden.

9. Zu spät gebremst

Oberursel, Frankfurter Landstraße, Mittwoch, 14.03.2018, gegen 15:10 Uhr

(vh) Da ein Pkw-Fahrer die Bremsung des vor ihm fahrenden Fahrzeuges zu spät bemerkte, kam es am Mittwochnachmittag im Bereich der Frankfurter Landstraße in Oberursel zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Wiesbadener mit seinem VW Caddy und ein 31-jähriger Bad Homburger mit seinem VW Kleintransporter befuhren die Frankfurter Landstraße in Richtung Innenstadt. Dass der 27-Jährige verkehrsbedingt sein Fahrzeug abbremste, bemerkte der dahinter befindliche Bad Homburger zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeugführer blieben infolge des Unfalles unverletzt. Der VW Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

