PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 06.06.2018

Bad Homburg v.d. Höhe - 1. In Wohnhaus eingebrochen

Kronberg - Oberhöchstadt, Altkönigstraße, bis Mittwoch, 06.06.2018, 02:45 Uhr

(vh) Ungebetene Besucher erhielt in der Nacht zum Mittwoch ein Wohnhaus in der Altkönigstraße im Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt. Die unbekannten Täter betraten das Anwesen und begaben sich in den Bereich der Terrasse, wo es ihnen gelang durch ein gekipptes Fenster hindurchzugreifen und die Terrassentür zu öffnen. Anschließend durchsuchten die Täter, während die Hausbewohner schliefen, mehrere Wohnräume und entwendeten letztlich eine hochwertige Armbanduhr, zwei Goldringe sowie Bargeld, bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. 14 Garagen besprüht

Oberursel - Weißkirchen, Mauerfeldstraße, vor Dienstag, 05.06.2018, 08:00 Uhr

(vh) Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen insgesamt 14 Garagen mit Graffitis beschädigt. Wie Verantwortliche am Dienstagmorgen feststellten, wurden in der Mauerfeldstraße mehrere nebeneinanderliegende Garagen im Bereich ihrer Rückseiten mit unterschiedlichen Graffiti besprüht und dadurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Ein genauer Tatzeitpunkt ist letztlich nicht einzugrenzen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Oberursel hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

3. Brennender Altglascontainer,

Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Oberer Reisberg, Dienstag, 05.06.2018, 21:39 Uhr

(jn) Am Dienstagabend wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei um 21:39 Uhr über einen brennenden Altglascontainer im Bereich Dornholzhausen informiert. Das Feuer in der Straße "Oberer Reisberg" konnte schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden an dem Container wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen am Brandort zufolge, könnten drei junge Männer, die sich zu der Zeit in dem Bereich Landgraf-Friedrich-Straße, Ecke Mittlerer Reisberg aufgehalten haben, zumindest als Zeugen in Frage kommen. Eine der Personen soll einen roten Pullover getragen haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg, Rufnummer 06172 / 120 - 0, in Verbindung zu setzen.

4. Pkw zerkratzt

Neu-Anspach - Anspach, Gustav-Heinemann-Straße - Parkplatz der Adolf-Reichwein-Schule, Dienstag, 05.06.2018, zwischen 08:30 Uhr und 12:20 Uhr

(vh) Einen recht hohen Sachschaden verursachten Unbekannte am Dienstagvormittag an einem in der Gustav-Heinemann-Straße in Neu-Anspach - Anspach geparkten Pkw. Wie der Nutzer eines 1-er BMW am Dienstagmittag bei seiner Rückkehr zu seinem auf einem Parkplatz der "Adolf-Reichwein-Schule" abgestellten Fahrzeug feststellen musste, hatten unbekannte Täter in den zurückliegenden Stunden mehrere Bereiche der rechten Fahrzeugseite mit einem unbekannten Werkzeug zerkratzt und dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 zu melden.

5. Reifen an Pkw zerstört

Königstein-Schneidhain, Rossertstraße, zwischen Montag, 04.06.2018, 16:00 Uhr und Dienstag, 05.06.2018, 08:00 Uhr

(vh) Im Verlauf der Nacht zum Dienstag beschädigten unbekannte Täter alle vier Reifen eines in der Rossertstraße in Königstein-Schneidhain geparkten Pkw. Am Dienstagmorgen stellte die Besitzerin eines Mazda 3, welchen sie direkt vor ihrer Wohnanschrift ordnungsgemäß geparkt hatte, fest, dass alle vier Reifen ihres Fahrzeuges platt waren. Bei näherer Nachschau stellte sich heraus, dass in alle Reifen mit einem unbekannten Werkzeug eingestochen und diese so zerstört worden waren. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Etwaige Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

6. Fußgängerin übersehen

Friedrichsdorf, Saalburgstraße, Dienstag, 05.06.2018, gegen 08:10 Uhr

(vh) Da er eine Fußgängerin übersah, verursachte der Fahrer eines Lkw am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall in der Saalburgstraße in Friedrichsdorf. Am Dienstagmorgen belieferte der Mitarbeiter eines Mineralhandels einen Haushalt in der Saalburgstraße mit Heizöl. Nach erfolgter Tätigkeit wollte der 60-jährige Fahrer des Tanklasters losfahren, übersah dabei aber die zuvor belieferte 84-jährige Kundin, die zwischenzeitlich seitlich vor den Lkw gelaufen war. Die 84-Jährige wurde nachfolgend von dem Lkw erfasst und stürzte zu Boden. Aufgrund aufkommender Schmerzen musste die Seniorin zur Durchführung weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

7. Zu spät gebremst

Königstein, Limburger Straße, Dienstag, 05.06.2018, 09:05 Uhr

(vh) Die Bremsung eines vorausfahrenden Fahrzeuges erkannte am Dienstagvormittag ein Autofahrer beim Befahren der Limburger Straße in Königstein erst zu spät und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Gegen 09:05 Uhr befuhren ein 49-jähriger Königsteiner mit seinem VW Caddy, eine 32-jährige Frau aus Oberfranken am Steuer eines weiteren VW Caddy und ein 24-jähriger Bad Homburger mit seinem VW Jetta die Limburger Straße aus Richtung Glashütten kommend in Richtung der Königsteiner Innenstadt. Verkehrsbedingt musste der 49-Jährige sein Fahrzeug abbremsen, woraufhin auch die dahinter fahrende 32-Jährige ihren Pkw bis zum Stillstand abbremste. Dieses Bremsmanöver bemerkte der an letzter Stelle fahrende 24-Jährige erst zu spät und fuhr auf das Heck des vor ihm fahrenden VW Caddy auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser auf das vor ihm stehende Fahrzeug geschleudert. Sämtliche Fahrzeug-Führer wurden infolge des Unfalles leicht verletzt, wobei lediglich die 32-Jährige zur Durchführung weiterer Untersuchungen in eine Klinik gebracht werden musste. Der VW Jetta sowie der VW Caddy der 34-Jährigen waren aufgrund des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der an den drei Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 12.000 Euro geschätzt.

8. Motorradfahrer stürzt

Gemarkung Oberursel, Landesstraße 3004 - "Kanonenstraße" - zwischen Oberursel und Sandplacken, Dienstag, 05.06.2018, 15:35 Uhr

(vh) Zu einem Motorradunfall kam es am Dienstagnachmittag im Bereich der Landesstraße 3004, der Kanonenstraße, zwischen Oberursel und dem Sandplacken. Gegen 15:35 Uhr befuhr ein 16-jähriger Oberurseler mit seinem "KTM"-Leichtkraftrad die "Kanonenstraße" in Richtung Sandplacken. Im Bereich der "Applauskurve" verlor der 16-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Infolge des Sturzes wurde der Oberurseler leicht verletzt und musste zur Durchführung weiterer Untersuchungen in eine Klinik gebracht werden. Der an dem noch fahrbereiten Kraftrad entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

OTS: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50152 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50152.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de