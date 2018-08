PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 16.08.2018

1. BMW gestohlen

Bad Homburg - Dornholzhausen, Mittlerer Reisberg, zwischen Donnerstag, 09.08.2018 und Mittwoch, 15.08.2018, 21:00 Uhr

(vh) Zum Diebstahl eines hochwertigen BMW kam es im Verlauf der zurückliegenden Tage im Bad Homburger Stadtteil Dornholzhausen. Wie am späten Dienstagabend durch Angehörige des Nutzers eines dunkelblauen BMW X5 festgestellt wurde, befand sich das Fahrzeug nicht mehr an seinem ursprünglichen Abstellort in der Straße "Mittlerer Reisberg". Augenscheinlich wurde das mit den amtlichen Kennzeichen HG-CS 2067 ausgestatte Fahrzeug im Zeitraum zwischen Donnerstag, 09.08.2018 und Mittwoch, 15.08.2018, von unbekannten Tätern entwendet. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen hat in diesem Fall die "AG PKW" des Diebstahlskommissariats der Kriminalpolizei in Bad Homburg aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Unfallverursacher flüchtet

Friedrichsdorf - Köppern, Austraße / nahe der Einmündung des Brauhansweges, Mittwoch, 15.08.2018, zwischen 15:00 Uhr und 15:10 Uhr

(vh) Während der nur zehnminütigen Abstelldauer wurde am Mittwochnachmittag ein in der Austraße in Friedrichsdorf-Köppern geparkter Pkw durch ein anderes Fahrzeug beschädigt, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Gegen 15:00 Uhr hatte ein 63-jähriger Mann aus Münzenberg seinen VW Multivan am rechten Fahrbahnrand der Austraße, unweit und in Blickrichtung der Kreuzung Brauhansweg / Im Hahlgarten geparkt. Als der 63-Jährige nur zehn Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er an diesem eine unfallbedingte Beschädigung im Bereich der Fahrertür feststellen. Der Verursacher des auf circa 1.000 Euro geschätzten Schadens hatte sich zwischenzeitlich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen des Unfalles und sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation in Bad Homburg zu melden.

3. Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg, Saalburgstraße, zwischen Dienstag, 14.08.2018, 08:15 Uhr und Donnerstag, 16.08.2018, 09:20 Uhr

(vh) Ungebetene Besucher erhielt in den zurückliegenden Tagen ein Wohnhaus in der Bad Homburger Saalburgstraße. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt wurde, hatten sich unbekannte Täter im Zeitraum seit Dienstagmorgen nach Aufhebeln der Terrassentür des Hauses den Zutritt zu dessen Innenbereich verschafft. Innerhalb wurden mehrere Räume aufge- und durchsucht, wobei aktuell noch keine Erkenntnisse vorliegen, ob es zur Entwendung von Wertgegenständen kam. Der durch die Täter verursachte Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Die Ermittlungen hat in diesem Fall das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Radfahrer übersehen

Gemarkung Schmitten - Dorfweil, Landesstraße 3025 - Einmündungsbereich zur Landesstraße 3041, Mittwoch, 15.08.2018, 17:10 Uhr

(vh) Einen verletzten Fahrradfahrer forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Bereich der L 3025, zwischen Dorfweil und Brombach, nachdem ein Autofahrer beim Abbiegen einen heranfahrenden Fahrradfahrer übersehen hatte. Um 17:10 Uhr wollte ein 52-jähriger Neu-Anspacher mit seinem Skoda Yeti von der L 3041, von Neu-Anspach kommend, nach links auf die L 3025, in Richtung Dorfweil, einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden und in Richtung Brombach fahrenden 47-jährigen Schmittener auf seinem Rennrad. Da der Schmittener dem Skoda nicht mehr ausweichen konnte, kam es nachfolgend zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw. Der 47-Jährige wurde infolge der Kollision leicht verletzt und musste zur Durchführung weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der an dem Skoda und dem Fahrrad entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 5.600 Euro geschätzt.

5. Vorfahrt missachtet

Bad Homburg, Ferdinandstraße / Louisenstraße, Mittwoch, 15.08.2018, 23:15 Uhr

(vh) Sachschaden in Höhe von circa 3.200 Euro entstand am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in der Bad Homburger Innenstadt. Gegen 23:15 Uhr wollte eine 21-jährige Schwalbacherin mit ihrem Fiat Punto von der Louisenstraße nach links in die Ferdinandstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden BMW, an dessen Steuer sich ein 69-jähriger Bad Homburger befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolge dessen aber keiner der Fahrzeugführer verletzt wurde. Der Sachschaden an den beiden unfallbeteiligten und noch fahrbereiten Pkw wird auf insgesamt circa 3.200 Euro geschätzt.

6. Pkw übersehen

Friedrichsdorf - Köppern, Friedberger Straße / Einmündung der Kleegartenstraße, Mittwoch, 15.08.2018, 23:15 Uhr

(vh) Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro war das Ergebnis eines am Mittwochabend in Friedrichsdorf-Köppern geschehenen Verkehrsunfalles. Gegen 23:15 Uhr beabsichtigte ein 18-jähriger Friedrichsdorfer am Steuer eines Skoda Yeti von der Kleegartenstraße in die Friedberger Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen auf der Friedberger Straße von links kommenden VW Tiguan, der von einer 47-jährigen Frau aus Liederbach gefahren wurde. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Pkw, infolge dessen die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt wurden, aber keiner stationären Behandlung bedurften. Im Nachgang des Unfalls waren die daran beteiligten Pkw nicht mehr fahrbereit.

7. Motorrad übersehen

Gemarkung Schmitten, Landesstraße / in Höhe des Abzweiges zum Wohngebiet "Hegewiese", Donnerstag, 16.08.2018, gegen 13:05 Uhr

(vh) Nachdem sie am Donnerstagmittag auf der L 3004, in Höhe der "Hegewiese", einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen hatte, verursachte eine Autofahrerin einen Verkehrsunfall. Gegen 13:05 Uhr wollte eine 19-jährige Schmittenerin am Steuer eines Toyota "Prius" von der L 3004 nach links in den Bereich des Wohngebietes "Hegewiese" abbiegen. Dabei übersah sie einen zeitgleich auf der Landesstraße in Richtung "Sandplacken" fahrenden und somit ihr entgegenkommenden 65-jährigen Glashüttener auf seinem Suzuki Motorrad. Es kam nachfolgend zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolge dessen der Glashüttener verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

OTS: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50152 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50152.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle - KHK Hammann Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de