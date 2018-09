PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 14.09.2018

1. Überörtlich agierender Ladendieb festgenommen

Schmitten, Seelenberger Straße und Usingen, Neuer Marktplatz, Donnerstag, 13.09.2018, zwischen 12:25 Uhr und 12:55 Uhr

(vh) Beamten der Polizeistation Usingen gelang es am Donnerstagmittag in der Usinger Stadtmitte, einen überörtlich agierenden Ladendieb festzunehmen. Nach Mitteilung der Mitarbeiter eines Drogeriemarktes bezüglich einer gerade im Markt befindlichen Person, die in der Vergangenheit bereits mehrfach als Ladendieb aufgefallen sei, begaben sich Einsatzkräfte der Usinger Polizei in den angegebenen Bereich. Zwischenzeitlich hatte sich der Unbekannte, ohne bei diesem Aufenthalt erneut Waren zu entwenden, bereits aus dem Markt entfernt, er konnte aber von den Beamten gegen 13:00 Uhr im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass es sich bei diesem um einen 39-jährigen rumänischen Staatsangehörigen handelt, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Der Mann hatte eine präparierte Diebestasche bei sich, innerhalb derer sich gesondert gegen Diebstahl gesicherte Waren in einem speziell abgeschirmten Fach unterbringen ließen und somit eine Alarmauslösung bei Passieren des Kassenbereiches verhindert wird. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, das der 39-Jährige nur eine halbe Stunde vor seiner Festnahme im Bereich eines Drogeriemarktes in Schmitten in Begleitung weiterer Personen zwei Ladendiebstähle verübt hatte und die Taten, bei welchen kosmetische Artikel im Wert von über 600 Euro entwendet wurden, nachvollziehbar auf Video aufgezeichnet wurden. Auch konnte ermittelt werden, dass der Festgenommene in den zurückliegenden Wochen gleichgelagerte Taten im Bereich von Bad Vilbel und Fulda verübt hatte. Nach Entscheidung der Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main wird der 39-Jährige am heutigen Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt.

2. Umweltgefährdende Abfälle illegal entsorgt

Königstein und Falkenstein, Reichenbachweg und Forellenweg, Donnerstag, 13.09.2018, vor 05:50 Uhr und vor 20:20 Uhr

(vh) An zwei Stellen des Königsteiner Stadtgebietes entsorgten Unbekannte im Verlauf der Nacht zum und auch im Tagesverlauf des Donnerstages mehrere Kisten mit umweltgefährdenden Abfällen. Zunächst wurde gegen 05:50 Uhr die Polizei durch einen Anwohner des Reichenbachweges auf entsorgten Abfall aufmerksam gemacht. Vor Ort zeigte sich den Beamten, dass Unbekannte einen größeren und drei kleinere Kartons entsorgt hatten, in denen sich Laptop-Akkus und Batterien befanden. Gegen 20:50 Uhr erreichte die Polizei ein zweiter Anruf, wobei sich nun ein Anwohner des Forellenweges meldete und ebenfalls von einer illegalen Abfallentsorgung berichtete. Vor Ort zeigte sich, dass unbekannte Täter insgesamt zehn Umzugskartons abgestellt hatten, in denen sich ebenfalls Laptop-Akkus und auch Batterien befanden. Aufgrund der gleichen Kartons wird ein Zusammenhang der beiden Taten angenommen. Zur fachgerechten Entsorgung der zehn Kartons wurde die Feuerwehr Königstein alarmiert. Es ist zu vermuten, dass zumindest im zweiten Fall täterseitig ein Kleintransporter zum Transport der Abfälle genutzt wurde.

Das Kommissariat für Umweltdelikte der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Diebe durchsuchen Pkw

Neu-Anspach - Hausen-Arnsbach, Fliederweg, zwischen Mittwoch, 12.09.2018, 22:30 Uhr und Donnerstag, 13.09.2018, 07:00 Uhr

(vh) Insgesamt vier Pkw wurden in der Nacht zum Donnerstag im Bereich des Neu-Anspacher Stadtteiles Hausen-Arnsbach von Dieben heimgesucht. Ziel waren zum einen im Fliederweg ein dort abgestellter VW Polo, ein Skoda Rapid und ein Seat Alhambra sowie ein in der Straße "Am Hasenberg" geparkter Ford Mondeo. Wie die Besitzer der vier Fahrzeuge am Donnerstagmorgen feststellten, hatten Unbekannte im Verlauf der Nachtstunden, ohne die Verursachung eines sichtbaren Schadens, ihre Pkw auf unbekannte Weise geöffnet. Aus den vier durchsuchten Fahrzeugen wurden letztlich nur ein mobiles Navigationssystem und ein geringer Bargeldbetrag entwendet, wodurch ein Schaden von insgesamt 110 Euro entstand. Inwieweit diese Taten im Zusammenhang mit einem in derselben Nacht stattgefundenen Einbruch in ein Geschäft im Bereich des Alten Anspacher Weges in Zusammenhang stehen, muss durch die weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden in allen Fällen gebeten, sich bei der "AG Pkw" der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Einbrecher in Geschäft

Neu-Anspach - Hausen-Arnsbach, Alter Anspacher Weg, Donnerstag, 13.09.2018, zwischen 02:10 Uhr und 02:30 Uhr

(vh) Ein mutmaßlich allein agierender Einbrecher hatte sich in der Nacht zum Donnerstag ein Geschäft im Neu-Anspacher Stadtteil Hausen-Arnsbach als Ziel ausgewählt. Nach Aufhebeln eines Fensters gelang es dem Unbekannten zunächst, in den Kellerbereich des Geschäftes in der Straße "Alter Anspacher Weg" zu gelangen. Von dort versuchte der Täter anschließend, die Zugangstür zum Verkaufsraum aufzubrechen, was ihm letztlich nicht gelang und er ohne Beute den Tatort in unbekannte Richtung verließ. Ersten Ermittlungen zufolge spielte sich die Tat, durch die ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand, zwischen 02:10 Uhr und 02:30 Uhr ab. Hinsichtlich des Täters liegt eine Beschreibung vor, wonach er mit einer weißen Baseballcap, einer hellen Jeans und einer Jacke, die im Schulter- und Rückenbereich weiße Balken aufwies, bekleidet war. Inwieweit diese Tat im Zusammenhang mit einer Serie von Diebstählen aus Pkw, die sich in derselben Nacht im Bereich von Hausen-Arnsbach ereigneten, in Zusammenhang steht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Ermittlungen hat in diesem Fall das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. Peugeot und Audi beschädigt

Oberursel, Feldbergstraße / Oberhöchstadter Straße, Donnerstag, 13.09.2018, zwischen 07:30 Uhr und 19:10 Uhr

(vh) Im Verlauf des Donnerstages wurde in der Oberurseler Innenstadt zwei Pkw von unbekannten Tätern beschädigt und dadurch ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 2.200 Euro verursacht. Einer der Fahrzeugeigentümer hatte seinen Peugeot 407 zwischen 07:30 Uhr und 17:45 Uhr am Rand der Feldbergstraße geparkt. Bei seiner Rückkehr zu diesem bemerkte er im Bereich der Beifahrerseite mehrere mutwillig verursachte tiefgehende Kratzer. Der Besitzer eines Audi A3 hatte sein Fahrzeug seit den Morgenstunden in der Oberhöchstadter Straße abgestellt und musste gegen 19:10 Uhr feststellen, dass zwischenzeitlich der rechte Außenspiegel seines Pkw vorsätzlich abgerissen wurde.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Oberursel nimmt unter der Rufnummer (06171) 6240-0 die Anrufe von Zeugen oder sonstigen Hinweisgebern entgegen.

6. Gegen geparktes Fahrzeug geprallt

Oberursel, Landesstraße 3004 / Hohemarkstraße, Donnerstag, 13.09.2018, gegen 07:40 Uhr

(vh) Zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten kam es am Donnerstagmorgen, nachdem eine Autofahrerin mit ihrem Pkw im Bereich der Hohemarkstraße in Oberursel nach rechts von ihrer Fahrspur abgekommen war. Gegen 07:40 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Weilrod mit ihrem VW Polo die L 3004 vom Sandplacken kommend in Richtung Oberursel. Kurz vor dem Hohemark-Kreisel kam die 20-Jährige aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrspur ab und geriet dabei teilweise auf einen angrenzenden Parkstreifen. Im Folgenden prallte sie mit ihrem Fahrzeug auf das Heck eines in der Parkbucht abgestellten Minis. Infolge der Kollision wurde die junge Frau verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 8.000 Euro geschätzt.

7. Fahrradfahrer prallt gegen Pkw

Oberursel - Stierstadt, Gartenstraße / St.-Sebastian-Straße, Donnerstag, 13.09.2018, gegen 13:50 Uhr

(vh) Bei einem Unfallgeschehen im Oberurseler Stadtteil Stierstadt stieß am Donnerstagmittag ein jugendlicher Fahrradfahrer mit einem Pkw zusammen. Gegen 13:50 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Bad Homburg die St.-Sebastian-Straße in Richtung der Gartenstraße. Zeitgleich befuhr eine 52-jährige Frau aus Bad Homburg mit ihrem Ford Kuga die Gartenstraße in Richtung des Heinrich-Geibel-Platzes. Bei seinem Vorhaben, in die Gartenstraße einzubiegen, erkannte der 16-Jährige zu spät die bereits mit ihrem Fahrzeug in den Einmündungsbereich eingefahrene Bad Homburgerin, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw kam. Das Unfallgeschehen verlief ohne das einer der Beteiligten verletzt wurden, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

8. Gegenverkehr übersehen

Kronberg - Oberhöchstadt, Sodener Straße / Ballenstedter Straße, Donnerstag, 13.09.2018, 22:10 Uhr

(vh) Zu einem Unfallgeschehen kam es am Donnerstagabend im Einmündungsbereich der Ballenstedter Straße und der Sodener Straße im Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt. Um 22:10 Uhr wollte eine 56-jährige Steinbacherin mit ihrem Toyota Avensis von der Ballenstedter Straße kommend nach links in die Sodener Straße abbiegen. Dabei übersah sie im Einmündungsbereich einen Mercedes Benz, an dessen Steuer sich ein 63-jähriger Kronberger befand, der nach Verlassen eines angrenzenden Tankstellengeländes mit seinem Pkw geradeaus in die Ballenstedter Straße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolgedessen die beiden Fahrzeugführer unverletzt blieben, aber an ihren nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand.

9. Aktueller Blitzerreport für den Bereich des Hochtaunuskreises bezüglich der 38. Kalenderwoche des Jahres 2018

(vh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Bemühungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Montag, 17.09.2018: Gemarkung Grävenwiesbach, Bundesstraße 456 - Höhe Abfahrt Hundstadt

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben der veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

