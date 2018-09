PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der PD Hochtaunus von Sonntag, 23.09.2018

Bad Homburg v.d. Höhe - Polizeistation Bad Homburg

Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Friedrichsdorf, Köpperner Str. Samstag, 22.09.2018, 08:45 - 23:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter gelangten in Abwesenheit des Eigentümers vermutlich von der Gebäuderückseite her über einen Zaun auf ein Grundstück in Köppern und drangen über die Haustür in das Einfamilienhaus ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke der Zimmer über alle drei Etagen. Es wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Bei dem Vorgehen der Täter entstand zudem ebenfalls Sachschaden. Anschließend flüchteten der oder die Täter aus dem Keller des Hauses in unbekannte Richtung. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06172-1200 mit der Polizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Bad Homburg, Frankfurter Landstraße

Am Freitag kam es gegen 15:25 Uhr auf der Frankfurter Landstraße in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike. Eine 41 - jährige Bad Homburgerin fuhr mit ihrem BMW aus dem Ahornweg auf die Frankfurter Landstraße. Dabei übersah sie eine16 - jährige E-Bikefahrerin aus Bad Homburg, welche auf der Frankfurter Landstraße fuhr. Die E-Bikefahrerin wurde von dem PKW überrollt. Durch beherztes Eingreifen von Ersthelfern vor Ort konnte mittels Wagenhebern der Pkw bis zum Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes abgestützt werden. Die schwerverletzte E-Bikefahrerin kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Frankfurt. Die BMW - Fahrerin erlitt aufgrund des Unfallgeschehens einen Schock. Am Pkw und am E-Bike entstand Sachschaden Sachschaden: 600,- EUR

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Friedrichsdorf, Im Dammwald

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Friedrichsdorf in der Straße "Im Dammwald" zu einer Verkehrsunfallflucht. An dem ordnungsgemäß geparkten Fiat des Geschädigten wurde in der Nacht der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 - 1200 entgegen. Sachschaden: 500,- EUR

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden 61440 Oberursel, Holzweg, Parkplatz der Frankfurter Volksbank Freitag, 21.09.2018, 08:30 Uhr bis Freitag, 21.09.2018, 13:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen auf dem Parkplatz der Frankfurter Volksbank abgestellten grauen Ford Focus und entfernte sich danach, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Höhe Sachschaden: 2000,00 EUR

Verkehrsunfall mit Sachschaden 61440 Oberursel, Weingärtenumgehungsstraße Freitag, 21.09.2018, 17:45 Uhr

Eine 28 - jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Opel Corsa die Weingärtenumgehung in Richtung Oberhöchstadt, als sie plötzlich aufgrund der nassen Fahrbahn leicht von der Straße abkam und minimal die dortige Schutzleitplanke touchierte. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Höhe Gesamtschaden: 1000,00 EUR

Verkehrsunfall mit Unfallflucht Tatort: 61449 Steinbach, Im Wingertsgrund 60 Tatzeit: Samstag, 22.09.2018, 13:00 Uhr- Samstag, 22.09.2018, 16:15 Uhr Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW, Mercedes Benz E220 in schwarz wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher/- in an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.1500 Euro geschätzt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne den Unfall ordnungsgemäß zu melden. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Verursacherfahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171/6240-0.

Straftaten:

Diebstahl von E-Bike-Akku Tatort:61440 Oberursel, Neuhausstraße 1 Tatzeit: Freitag, 21.09.2018, 07:30 Uhr - Freitag, 21.09.2018, 21:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter betrat die geöffnete Garage des Geschädigten. Dort entwendete er den Akku eines E-Bikes der Marke Diamant, im Wert von 500 EUR. Hierbei entstand zusätzlich Sachschaden in Höhe von 250 EUR am Fahrrad des Geschädigten, da der Akku gewaltsam aus der Halterung entfernt wurde. Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Oberursel unter der 06171/6240-0 entgegengenommen.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle:

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten:

Hausfriedenbruch mit Diebstahl eines Fahrradsattels Freitag, 21.09.2018, 18:15 Uhr bis Samstag, 22.09.2018, 09:45 Uhr 61476 Kronberg, Burgerstraße

Bisher unbekannte Täter drangen widerrechtlich in das Grundstück der Geschädigten ein. Auf der Rückseite des Hauses entwendete der unbekannte Täter einen Fahrradsattel, von einem dort abgestellten Fahrrad. Danach verließ er das Grundstück in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat können sich mit der Polizei in Königstein unter 06174/ 9266- 0 telefonisch in Verbindung setzen.

Polizeistation Usingen

Straftaten

Keine berichtsrelevanten Ereignisse

Verkehrsunfälle

Unfallflucht auf der B275 bei Weilrod/Riedelbach B275 zwischen Weilrod/Riedelbach und Reichenbach Samstag, 22.09.2018, 11:00 Uhr

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam am Samstagvormittag gegen 11:00 Uhr auf der B275 zwischen Riedelbach und Reichenbach. Eine 39-Jährige aus Weilrod befuhr mit ihrem VW Touran die Bundesstraße von Riedelbach kommend in Richtung Bad Camberg. In einer Kurve kam ihr, mit hoher Geschwindigkeit und teilweise auf dem Fahrstreifen der 39-Jährigen, ein silberfarbener Opel Corsa entgegen. Trotz der Bemühungen der Weilroderin, durch Ausweichen, einen Zusammenstoß zu verhindern wurde ihr Fahrzeug durch den entgegen kommenden Pkw seitlich touchiert. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

Beim Ausparken Schaden verursacht und geflüchtet 61250 Usingen, Am Riedborn Samstag, 23.09.2018, 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Am Samstagvormittag touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausfahren aus einer Parklücke den daneben abgestellten silberfarbenen Golf der Geschädigten und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von ca. 1000EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Derzeit liegen noch keine Hinweise auf den Verursacher vor. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

Anhänger gelangt in den Gegenverkehr 61276 Weilrod/Winden, Landesstraße 3025 Freitag, 21.09.2018, 15:50 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es auf der L3025 bei Weilrod/Winden zu einem Verkehrsunfall, nachdem der Anhänger eines Lkws auf den Gegenfahrstreifen gelangte, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Dem Unfall vorausgegangen war das Wendemanöver eines 49-Jährigen aus dem Kreis Altenkirchen (Westerwald). Um seinen Lkw in einem nahegelegenen Kreuzungsbereich zu wenden, aktivierte dieser die separate Lenkung für den mitgeführten Anhänger. In der Folge versäumte es der 49-Jährige jedoch diese Lenkung wieder zu deaktivieren, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Wie eingangs erwähnt gelangte der Anhänger hierdurch auf den Gegenfahrstreifen, wobei er mit der linken Fahrzeugseite des VW Passats einer 77-Jährigen aus Weilrod kollidierte. Der an dem Passat entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Von der Fahrbahn abgekommen und in die Schutzplanke geprallt 61389 Schmitten/Hunoldstal, L3025 / Anspacher Straße Samstag, 22.09.2018, 12:30 Uhr

Am Samstagmittag befuhr ein 16-Jähriger mit einem Ford Ranger die Anspacher Straße vom Ortskern Schmitten/Hunoldstal kommend, um in der Folge nach links auf die L3025 in Richtung Schmitten/Brombach abzubiegen. Aus noch ungeklärter Ursache misslang das Abbiegemanöver. Das Fahrzeug querte die Landestraße und kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit der dortigen Schutzplanke. Fahrzeug und Schutzplanke wurden durch den Zusammenstoß erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kehrte bald darauf jedoch wieder dorthin zurück. Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 11.500EUR beziffert.

OTS: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50152 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50152.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Hochtaunus Saalburgstr. 116 61350 Bad Homburg v.d. Höhe

Schreiber, Polizeihauptkommissar Kommissar vom Dienst Telefon: (06172) 120-0 E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de