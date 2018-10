PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der PD Hochtaunus aus besonderen Anlass

Bad Homburg v.d. Höhe - Brand eines Mehrfamilienhauses

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Oberurseler Straße Tatzeit: Dienstag, 02.10.2018, 20:30 Uhr

Sachverhalt: Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberursel. Hierbei wurden zwei Bewohner verletzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Oberursel Mitte, Stierstadt, Weißkirchen, Steinbach (Ts.) und Kronberg unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das Gebäude ist in Folge des Brandes unbewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht aktuell noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Aufgrund der Rauchentwicklung kam es zu Beeinträchtigungen der umliegenden Anwohner.

