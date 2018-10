PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 03.10.2018

Bad Homburg v.d. Höhe - Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden Bad Homburg, Friedberger Straße

Am Dienstag kam es gegen 15:30 Uhr auf der Friedberger Straße in Höhe des Waldfriedhofes in Bad Homburg zu einem Alleinunfall einer Rollerfahrerin. Eine 44 - jährige Friedrichsdorferin befuhr die Friedberger Straße mit ihrem Roller in Richtung Friedrichsdorf. Aufgrund der regennasser Fahrbahn kam die Rollerfahrerin erst ins Rutschen und dann zu Fall. Hierbei verletzte sie die Fahrerin am Fuß.

Am Roller entstand leichter Sachschaden.

Sachschaden: 150,- EUR

Straftaten Diebstahl eines Pkw - Anhängers In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Friedrichsdorfer Straße in Bad Homburg ein Pkw - Anhänger entwendet. Unbekannte Täter öffneten mit unbekannten Werkzeug die Anhängersicherung und entwendeten den Anhänger von seinem Abstellplatz. Der Pkw Anhänger der Marke Böckmann ist silber /grau und ist mit einer Kippvorrichtung und einer Rückfahrkamera ausgestattet. Als Besonderheit ist an der Vorderseite ein ca. 20 - 30 cm großer Teddy befestigt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 - 1200 entgegen.

Einbruch in Pkw In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Schneidhainer Straße in Bad Homburg bei einem abgestellten VW Jettas eine Seitenscheibe geöffnet und eine Handtasche und ein mobiles Navigationsgerät entwendet. In der Handtasche befanden sich persönliche Ausweisdokumente und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 - 1200 entgegen.

Usingen Verkehrsunfälle

Kontrolle über Fahrzeug verloren und gegen Felswand geprallt

B275 zwischen Usingen und Wernborn Dienstag, 02.10.2018, 15:20 Uhr

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 81-jähriger Neu-Anspacher mit seinem VW T4 die B275 von Usingen kommend in Richtung Ober-Mörlen. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Usingen und Wernborn verlor der Fahrzeugführer in einer Kurve, auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug in die dortige Felswand prallte. Der 81-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung noch am Abend wieder verlassen.

Der an dem VW-Bus entstandene Schaden wird mit 3000EUR beziffert. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Die Ursache für den Kontrollverlust über das Fahrzeug ist noch unklar. Zeugen des Unfallhergangs werden daher gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter 06081 9208-0 zu melden.

Unfall im Kreuzungsbereich am "Utenhof"

61276 Weilrod, L3063/L3025 Dienstag, 02.10.2018, 18:15 Uhr

Zu einem schwerwiegenden Unfall kam es am Dienstagabend im Kreuzungsbereich L3063/L3025 am "Utenhof". Eine 48-Jährige aus Weilmünster befuhr die L3025 aus Richtung Langenbach kommend und wollte den vorgenannten Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Winden passieren. Zeitgleich näherte sich ein 34-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Kia Sportage auf der L3063 von Heinzenberg kommend der Kreuzung und fuhr in diese ein, obwohl er die Vorfahrt der 48-Jährigen zu gewähren hatte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge sich der Kia um 180° drehte und letztlich auf der rechten Fahrzeugseite im Straßengraben zum Liegen kam.

Während die 48-Jährige und ihre 71-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert mussten, blieben die beiden Insassen des Kia Sportage unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird mit ca. 12.000EUR beziffert.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen 61267 Neu-Anspach, Brombacher Weg Mittwoch, 03.10.2018, 03:30 Uhr

Ein 23-jähriger Neu-Anspacher befuhr mit seinem Peugeot 207 die Straße "Auf der Hochwiese" in Neu-Anspach in Richtung Rod am Berg. Beim Versuch am Ende der Straße nach links auf den Brombacher Weg abzubiegen, kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort, abseits der Straße, stehend wurde eine Streife der Polizeistation Usingen auf das Fahrzeug aufmerksam. Als sich die Beamten nach dem Wohlergehen des Fahrzeugführers erkundigten, wurde schnell klar, dass dieser deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, woraufhin der 23-Jährige die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Nun sieht er sich mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr konfrontiert. Darüber hinaus entstand an seinem Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro

Oberursel

Verkehrsunfälle: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Tatort: 61440 Oberursel, Hans-Mess-Straße 2 Tatzeit: Montag, 01.10.2018, 16:00 Uhr- Montag, 01.10.2018, 16:30 Uhr Ein, auf dem Gelände einer Tankstelle geparkter PKW, Citroen C 1 in schwarz wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher/- in im Bereich der hinteren linken Stoßstange bzw. Kotflügel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne den Unfall ordnungsgemäß zu melden. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Verursacherfahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171/6240-0.

Königstein Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Unfallort: Bischof-Kaller-Straße, 61462 Königstein im Taunus Unfallzeit: Montag, 01.10.2018, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr Am Montag, 01.10.2018, wurde ein blauer VW Golf, im o.g. Tatzeitraum, auf dem Parkplatz gegenüber dem Ärztehaus in Königstein abgestellt. Bei Wiederbenutzung des Pkw stellte man fest, dass der vordere Stoßfänger durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher beschädigte den Pkw auf unbekannte Art und Weise und entfernte sich im Folgenden unerlaubt von der Unfallstelle. Schadenshöhe: ca. 300 Euro Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

