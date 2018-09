PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldungen ...

Pressemeldungen der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe - 1. Einbruch in Einfamilienhaus, Kronberg, Oberhöchstadt, Kiefernweg, 22.09.2018, 01:00 Uhr - 07:30 Uhr

(He)In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Einbrecher in ein in Oberhöchstadt, im Kiefernweg gelegenes Einfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Darüber hinaus verursachten sie bei ihrem Einbruch einen Sachschaden von über 2.000 Euro. Zwischen 01:00 Uhr in der Nacht und 07:30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in das Erdgeschoss des Wohnhauses. Bei ihrer Absuche stießen sie auf die entwendeten Wertgegenstände. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172)120-0 zu melden.

2. Falsche Polizeibeamte rufen bei über 90-Jähriger an, Kronberg, Schönberg, 24.09.2018, 00:05 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht riefen falsche Polizeibeamte in Kronberg, Schönberg bei einer über 90 Jahre alten Seniorin an und versuchten mutmaßlich mit der Masche der falschen Polizeibeamten die Dame hinters Licht zu führen. Die Angerufene reagierte jedoch genau richtig, informierte eine Mitarbeiterin des betroffenen Altenwohnheims und diese alarmierte dann die Polizei. Somit gingen die Betrüger leer aus und nach dem ersten Telefonat kam es zu keinem weiteren Kontakt. In den allermeisten Fällen schildern die Täter, dass die Angerufenen in Gefahr seien und ein Einbruch bevorstehe. Um die Wertgegenstände zu sichern, könne man diese der Polizei übergeben. Oftmals wird die Geschichte noch um eine Episode erweitert: Auch auf dem Bankkonto sei das Vermögen in Gefahr, es habe ein Hackerangriff auf die Bank stattgefunden. Also müsse nun auch noch das Geld von der Bank abgehoben und ebenfalls "der Polizei" übergeben werden. In der Hoffnung das Richtige zu tun, wird genau die falsche Entscheidung getroffen. Sämtliche Vermögensbestände werden an die Betrüger ausgehändigt. Lassen Sie sich nicht hinters Licht führen! Die Polizei ruft nicht bei Ihnen an und verlangt auch nicht nach Wertgegenständen oder Bargeld. Dies wird niemals passieren!

3. Motorrad gegen PKW gestoßen - Sachschaden, Oberursel, St.-Hedwigs-Weg, 22.09.2018, 19:00 Uhr - 23.09.2018, 15:00 Uhr

(He)Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag stießen unbekannte Täter ein im St.-Hedwigs-Weg abgestelltes Motorrad um, welches in der Folge gegen einen danebenstehenden PKW fiel. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von circa 1.000 Euro. Die Beschädigungen an dem Audi A4 wurden gestern, gegen 15:00 Uhr, festgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171)6240-0 zu melden.

4. Unfallflucht innerhalb von zwei Stunden, Königstein, Herzog-Adolph-Straße, 23.09.2018, 13:00 - 15:00 Uhr

(He)Gestern kam es zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Herzog-Adolph-Straße in Königstein zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand. Der Halter hatte seinen grauen VW Golf vor einem Restaurant am Straßenrand abgestellt. Später war das Fahrzeug dann an der hinteren, linken Tür beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

5. Porsche fährt auf Terrasse von Schnellrestaurant, Oberursel, Homburger Landstraße, 24.09.2018, 09:30 Uhr

(He)Heute Morgen kam es in Oberursel an der Homburger Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Porschefahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf der Terrasse von einem Schnellrestaurant zum Stehen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, ersten Schätzungen zufolge entstand jedoch ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Ein 49-jähriger Fahrer aus dem Hochtaunuskreis wollte gegen 09:30 Uhr aus der Straße "An den drei Hasen" nach links in die Homburger Straße abbiegen. Nachdem er zunächst an der roten Ampel warten musste, sprang sein Signal nun auf grün um er startete seinen Abbiegevorgang. Hierbei verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und fuhr über einen Grünstreifen, durch einen Zaun hindurch auf die Terrasse des Schnellrestaurants. Hier beschädigte er eine Laterne, mehrere Stühle und Tische und kam anschließend an einer Gebäudeecke zum Stehen. Hierbei gingen noch zwei Scheiben der Verglasung des Restaurants zu Bruch. Das beschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

