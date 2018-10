PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemeldungen ...

Pressemeldungen der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe - 1. Auseinandersetzung in Bistro, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, 29.09.2018, 01:30 Uhr

(He)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Bistro in Friedrichsdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der mindestens ein Beteiligter verletzt wurde. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll der spätere Verletzte durch lautes Geschrei andere Gäste provoziert haben. Ein Gast habe ihn dann aufgefordert etwas leiser zu sein, was der 24-jährige Störenfried zum Anlass genommen hätte mit einer Flasche auf den Beschwerdeführer loszugehen. Dieser habe sich dann gegen den Angriff zur Wehr gesetzt, den Angreifer seinerseits geschlagen und sei anschließend geflüchtet. Der Flüchtige sei circa 1,70 Meter groß, habe kurzes, helles Haar, eine graue Jacke und eine blaue Jeans getragen. Die Polizei in Bad Homburg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Oberursel, Oberstedten, Feinbergweg, 29.09.2018, 00:00 Uhr - 08:00 Uhr

(He)Am Samstagmorgen stellten Hausbewohner im Feinbergweg in Oberstedten fest, dass Einbrecher in der Nacht in ihr Einfamilienhaus eingebrochen waren und einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht hatten. Zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr versuchten die Täter zunächst die Terrassentür der Küche zu öffnen. Als dies misslang, wurde die Terrassentür zum Wohnzimmer gewaltsam geöffnet. Das Erdgeschoss wurde durchsucht und verschiedene Gegenstände, wie z.B. Kameras, Schlüssel, Bankkarten und Geldbörsen entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Einbruch in Kronberg, Kronberg, Am Eichbühel, 29.09.2018, 11:30 Uhr - 30.09.2018, 16:20 Uhr

(He)Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag drangen unbekannte Täter in Kronberg in der Straße "Am Eichbühel" in ein Einfamilienhaus ein und verursachten einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Wert des entwendeten Diebesgutes muss noch abschließend ermittelt werden. In das Innere gelangten die Täter durch ein aufgehebeltes Erdgeschossfenster. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Einbruch in Schwimmbad, Bad Homburg, Seedammweg, 30.09.2018, 03:15 Uhr - 05:30 Uhr

(He)Mindestens zwei Täter drangen am frühen Sonntagmorgen in Bad Homburg im Seedammweg in ein Hallenbad ein und suchten im Eingangsbereich nach Wertgegenständen. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von über 2.000 Euro. Informationen zu dem etwaigen Diebesgut liegen noch nicht vor. Zwischen 03:15 Uhr und 05:30 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe im Eingangsbereich ein und gelangten so in das Innere. Hier suchten die Täter nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. Schmierereien im Gluckensteinweg, Bad Homburg, Gluckensteinweg, 29.09.2018, 20:30 Uhr - 30.09.2018, 13:00 Uhr

(He)Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag waren Schmierfinken im Gluckensteinweg in Bad Homburg unterwegs und verursachten ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Jeweils mit roter Farbe wurde an einem Haus die Hauswand über eine Länge von fast drei Metern und in einem anderen Fall die Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses angesprüht. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

