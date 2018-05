PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe - 1. Zeuge beobachtet flüchtigen Einbrecher, Bad Homburg, Rathausplatz, 30.05.2018, gg. 05.10 Uhr

(ho)Heute am frühen Morgen hat sich ein Einbrecher in der Rathausstraße in Bad Homburg Zugang zu einer Gaststätte verschafft. Der Täter hebelte ein Fester auf und drang auf diese Weise in das Gebäude ein. Dort suchte er offenbar nach Wertsachen und flüchtete. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, der ihn als männliche Person mit dunkler Kleidung und einem Kapuzenpullover beschrieb. Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Hinweisgeber werden gebeten, die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu informieren.

2. Einbrecher machen Beute, Bad Homburg, Gonzenheim, Unterer Mittelweg, 30.05.2018, gg. 02.20 Uhr

(ho)Bargeld, zwei Smartphones und weitere Wertsachen haben unbekannte Einbrecher in der vergangenen Nacht in Gonzenheim erbeutet. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Einfamilienhaus und suchten dort nach Wertsachen. Während des Einbruches wurden die Hausbewohner auf die Tat aufmerksam, worauf die Täter mit der Beute die Flucht ergriffen. Eine Personenbeschreibung konnten die Geschädigten nicht abgeben. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (07172) 120-0 entgegen.

3. Fahrrad aus Garage gestohlen, Oberursel, Heinrich-Kappus-Weg, 30.05.2018, gg. 00.20 Uhr

(ho)Auf Wertsachen in einer Garage hatten es in der vergangenen Nacht zwei Einbrecher in Oberursel abgesehen. Um kurz nach Mitternacht drangen die Täter in eine Garage im Heinrich-Kappus-Weg ein und stahlen dort ein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube. Beim Verlassen der Garage wurden sie von einer Zeugin beobachtet, wie sie in unterschiedliche Richtung flüchteten. Einer der beiden, ein Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren mit dunkler Bekleidung, flüchtete mit dem erbeuteten Fahrrad in Richtung Camp-King-Allee; sein Komplize zu Fuß in Richtung Wachholderweg. Hinweise in diesem Fall an die Kriminalpolizei ebenfalls unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

4. Pkw zerkratzt, Königstein, Adelheidstraße, 24.05.2018 bis 28.05.2018

(ho)Bei einer Sachbeschädigung in Königstein ist im Verlauf des vergangenen Wochenendes an einem geparkten Daimler ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstanden. Der Wagen war auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Adelheidstraße abgestellt und wurde im hinteren, rechen Bereich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei in Königstein hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

5. 11-Jähriger bei Unfall verletzt, Wehrheim, Rodheimer Straße, 29.05.2018, gg. 17.30 Uhr

(ho)Gestern am frühen Abend bei einem Verkehrsunfall in Wehrheim ist ein 11-jähriger Junge bei einem Unfall mit einem Pkw leicht verletzt worden. Der Junge war auf der Rodheimer Straße in Richtung Wehrheim unterwegs, als er vom Audi eines 53-jährigen Autofahrers überholt wurde. In diesem Moment lenkte das Kind plötzlich nach links und es kam zum Zusammenstoß. An dem Wagen des 53-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

6. Pkw flüchtete nach Zusammenstoß, Usingen, Weilburger Straße, 29.05.2018, 16.00 Uhr

(ho)Nach einem Verkehrsunfall auf der Weilburger Straße in Usingen hat sich gestern Nachmittag ein unbekannter Autofahrer/*in unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ein 22-jähriger Autofahrer war mit seinem Ford auf der Weilburger Straße in Richtung Weilburg unterwegs, als ihm in Höhe eines Einkaufsmarktes ein roter Kleinwagen entgegen kam. Dieser geriet so weit auf die Gegenfahrbahn, dass der 22-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. An dem Ford des Geschädigten entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Fahrer/*in des roten Kleinwagens hielt noch kurz an, flüchtete dann jedoch, ohne die Personalien anzugeben. Zeugenaussagen zufolge seien an dem Wagen Bad Homburger Kennzeichen (HG-Z???) angebracht gewesen. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Wagen vorne links erheblich beschädigt und der linke Außenspiegel abgerissen. Weitere Hinweise auf den Fahrer/*in oder den flüchtigen Pkw liegen nicht vor. Daher bittet die Usinger Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208-0.

7. Fußgängerin verletzt - Taxifahrer flüchtet, Königstein, Georg-Pingler-Straße, 28.05.2018, gg. 21.40 Uhr

(ho)Eine außergewöhnliche Unfallflucht hat sich am Montagabend in der Georg-Pingler-Straße in Königstein abgespielt. Dabei ist eine 65-jährige Frau am Fuß verletzt worden. Die Frau überquerte gegen 21.40 Uhr die Georg-Pingler-Straße in Richtung einer Bushaltestelle und lief dabei hinter einem Taxi entlang. Der Fahrer setzte in diesem Moment plötzlich zurück und fuhr der Geschädigten über den Fuß. Nachdem sie sich bemerkbar und auf den Unfall aufmerksam gemacht hatte, stieg der Fahrer aus seinem Taxi aus, drückte der Frau ein paar Geldscheine in die Hand und fuhr davon. Er wurde als ca. 1,68 Meter groß, ca. 60 Jahre alt, mit dunklen Haaren und als Südländer beschrieben. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Königstein nimmt weitere Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

8. Unfallflucht mit hohem Schaden, Kronberg, Schönberg, Höhenstraße, Nacht zum 29.05.2018

(ho)In der Nacht zum Dienstag ist in der Höhenstraße in Schönberg ein geparkter VW Passat bei einem Unfall erheblich beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Passat parkte auf der Straße und wurde von einem unbekannten Fahrzeug auf der linken Seite angefahren. Der Schaden beträgt mindestens 2.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 zu informieren.

9. Küchenbrand in Mehrfamilienhaus, Steinbach, Berliner Straße, 30.05.2018, 10:45 Uhr

(He)Heute Morgen kam es in einem Mehrparteienhaus in der Berliner Straße in Steinbach zu einem Küchenbrand, bei dem nach bisherigen Schätzungen ein Sachschaden von circa 50.000 Euro entstand, jedoch niemand verletzt wurde. Gegen 10:45 Uhr meldeten Anwohner Rauch, welcher aus einem Fenster des Gebäudes aufsteigen würde. Die sofort alarmierte Feuerwehr lokalisierte den Brand in einer Wohnung des 11. Stockwerkes. Hier brannte es in der Küche. Diese wurde dabei zerstört, der Rest der Wohnung durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Personen hielten sich keine in der Wohnung auf. Die Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit gelöscht. Vorübergehend wurden die Bewohner angrenzender Wohnungen evakuiert, konnten jedoch nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in die eigenen vier Wände zurückkehren. Die Wohnung ist bis auf Weiteres für die dort lebende Familie unbewohnbar. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bis dato können zu der Ursache des Brandes keine Angaben gemacht werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172)120-0 zu melden.

