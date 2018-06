PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Montag, 04.06.2018

Bad Homburg v.d. Höhe - 1. Partygäste fühlen sich durch Heuwenden belästigt, Oberursel (Taunus), Bommersheim, Bleibiskopfstraße, Sonntag, 03.06.2018, 18:29 Uhr

(jn)Die Polizei in Oberursel ermittelt seit Sonntagabend wegen einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines Bauern und seiner Frau aus Oberursel. Gegen 18:30 Uhr war der 28-jährige Mann auf einem Feld im Bereich der Bleibiskopfstraße in Bommersheim mit dem Wenden von Heu beschäftigt, als auf einmal mehrere Personen in aggressiver Stimmung auf ihn zukamen. Diese waren zuvor Gäste einer Feierlichkeit auf einem angrenzenden Gartengrundstück gewesen und fühlten sich durch das Heuwenden und die damit verbundene Staubbildung belästigt. Nach einem kurzen Disput soll der Mann laut Zeugenaussagen von mindestens drei Personen getreten und geschlagen worden sein. Außerdem sei auch die Frau des 28-Jährigen, die ebenfalls auf dem Traktor gesessen hatte, beim Versuch, zu schlichten, angegriffen worden. Anschließend flüchteten die Schläger unerkannt vom Tatort und konnten auch im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Paar musste im Folgenden ärztlich behandelt werden. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben in dem Fall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0 zu melden.

2. Einbrecher erbeuten Gold und Silber, Steinbach (Taunus), Am Schießberg, Freitag, 01.06.2018, 19:00 Uhr bis Sonntag, 03.06.2018, 21:00 Uhr

(jn)Schmuck und Silber im Wert von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher im Verlauf des Wochenendes bei einem Bruch in ein Einfamilienhaus in Steinbach erbeutet. Die bislang unbekannten Täter betraten das Anwesen des Wohnhauses Am Schießberg, beschädigten die heruntergelassenen Rollläden und hebelten die Terrassentür auf. Im Anschluss durchwühlten die Diebe auf der Suche nach Wertvollem Schränke und Kommoden sämtlicher Räume und verließen den Tatort mit dem Diebesgut. Zudem hinterließen sie Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

3. Bewohnerin vertreibt Einbrecher, Friedrichsdorf, Seulberg, Landwehrstraße, Montag, 04.06.2018, 03:30 Uhr

(jn)Unerfreulichen Besuch hatte am frühen Montagmorgen die Bewohnerin eines Reihenhauses in der Landwehrstraße in Seulberg. Gegen 03:30 Uhr wurde die Frau aufgrund ungewöhnlicher Geräusche in ihrem Haus wach und wollte nach dem Rechten schauen. Dabei konnte sie nur noch einen Mann erkennen, der durch die Hauseingangstür flüchtete und offensichtlich durch die Frau gestört worden war. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Gauner ein gekipptes Fenster mit einem Bindfaden geöffnet und war durch dieses in den Tatort eingedrungen. Erfreulicherweise flüchtete der Einbrecher mit leeren Händen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg, Rufnummer 06172 / 120 - 0, in Verbindung zu setzen.

4. Opel zerkratzt, Glashütten, Schloßborn, Hirtenstraße, Samstag, 02.06.2018, 19:00 Uhr bis Sonntag, 03.06.2018, 04:55 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen haben unbekannte Täter einen Opel in Schloßborn zerkratzt und dadurch rund 800 Euro Sachschaden verursacht. Das Fahrzeug, dessen Fahrerseite über die gesamte Länge zerkratzt wurde, stand in einer Grundstückseinfahrt in der Hirtenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266 - 0 entgegen.

5. Reifen von BMW zerstochen, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Oberer Mittelweg, Samstag, 02.06.2018, 13:00 Uhr bis Sonntag, 03.06.2018, 10:30 Uhr

(jn)In der Straße "Oberer Mittelweg" in Gonzenheim haben bislang ein oder mehrere unbekannte Täter die Reifen eines BMW zerstochen. Die Vandalen verursachten mindestens 600 Euro Sachschaden, indem sie mit einem Messer in drei der vier Reifen ein Loch stachen. Die Bad Homburger Polizei erbittet Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0.

6. Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall, Friedrichsdorf, Köppern, Landesstraße 3057, 03.06.2018, 12:50 Uhr

(He)Gestern Mittag kam es auf der L 3057 zwischen Friedrichsdorf, Köppern und Rosbach v.d.H. zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leichtverletzt wurden und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Ein 29-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 12:50 Uhr, aus Richtung Köppern kommend, in Richtung Rosbach unterwegs. Ein vor ihm fahrender 39-Jähriger musste aufgrund eines Rückstaus plötzlich seinen Skoda abbremsen. Der Peugeot-Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf. Hierbei wurden beide Fahrer sowie die 9-jährige Tochter des Skoda-Fahrers verletzt.

7. Augenzeuge nach Verkehrsunfallflucht dringend gesucht, Bad Homburg, Schwedenfahrt, Montag, 28.05.2018, 15:00 Uhr - 16:30 Uhr

Eine 58 Jahre alte Frau aus Oberursel stellte ihren schwarzen VW Golf gegen 15:00 Uhr im Erdgeschoss in der Kurhausgarage in Bad Homburg ab. Als sie gegen 16:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie eine Notiz am Pkw vor. Demnach sei scheinbar jemand gegen ihren Pkw gefahren. Sie konnte bei der Nachsicht einen Schaden an der Fahrzeugfront, an der Stoßstange feststellen. Der Augenzeuge, der den Zettel hinterlassen hat, wird nun dringend gesucht. Melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0. Der Schaden am Fahrzeug der Geschädigten beläuft sich auf ca. 500,00 EUR

