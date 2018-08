PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe - 1. Dreister Trickdieb stielt Geldbörse Oberursel, Bommersheim, Homburger Landstraße, 14.08.2018, gg. 13.30 Uhr

(ho)Eine 79-jährige Frau ist gestern Mittag in Bommersheim zum Opfer eines dreisten Trickdiebes geworden. Der Täter sprach die Geschädigte im Bereich des Bahnhofes in ihrem Wagen an und gab vor, dass das Rücklicht des Wagens defekt sei. Dabei lenkte er die Seniorin so geschickt ab, dass sie nicht bemerkte, wie ihr der Mann die Geldbörse aus ihrer Handtasche stahl, die im Fahrzeug deponiert war. Mit der Geldbörse verschwanden das Bargeld und diverse private Papiere der Geschädigten. Diese beschrieb den Dieb als 1,70 bis 1,80 Meter groß mit einer Schiebermütze auf dem Kopf. Weitere Hinweise konnte die Frau nicht geben. Hinweisgeber oder weitere Geschädigte werden gebeten, die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu informieren.

2. Einbrecher geflüchtet, Oberursel, Robert-Kemper-Ring, 15.08.2018, gg. 02.45 Uhr

(ho)Ein 53-jähriger Mann hat in der vergangenen Nacht zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt, die daraufhin die Flucht ergriffen. Der Geschädigte wurde auf die dunkel gekleideten Täter aufmerksam, die gerade dabei waren, seine Garage aufzubrechen. Als die Täter den 53-Jährigen bemerkten, flüchteten sie in Richtung der Straße "Rosengärtchen. Den Aussagen des Geschädigten zufolge habe es sich um zwei etwa 1,75 Meter große junge Männer gehandelt, die er jedoch nicht weiter beschreiben konnte. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Einbruch in Geschäft, Bad Homburg, Schwedenpfad, 13.08.2018, um 21.10 Uhr

(ho)Gestern Abend hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in ein Geschäft mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Der Täter öffnete gewaltsam ein Fenster und drang so in das Gebäude ein. Dort suchte er nach Wertsachen und stahl schließlich das Geld aus der Kasse. Mit seiner Beute ergriff er die Flucht. Der Täter trug eine schwarze Baseballkappe, einen Camouflageparka, eine graue Jogginghose und blaue Sneaker mit weißer Sohle. Hinweise zur Identität des Mannes erbittet die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

4. Schwerer Verkehrsunfall, Bundesstraße 275, Einmündung Südtangente 14.08.2018, gg. 10.30 Uhr

(ho)Eine leicht- sowie eine schwerverletzte Person und eine Sachschaden von mindestens 11.000 Euro. Das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalles, der sich gestern Vormittag auf der Bundesstraße 275 abgespielt hat. Ermittlungen der Usinger Polizei zufolge war eine 76-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW aus Usingen kommend in Richtung Merzhausen unterwegs und wollte an der Einmündung zur Südtangente nach links abbiegen. Dabei beachtete sie offenbar nicht den Vorrang eines ebenfalls 76-jährigen Autofahrers, der mit seinem VW in der Gegenrichtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 76-jährige BMW-Fahrerin leicht und die 67-jährige Beifahrerin in dem VW schwer verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

5. 17-Jähriger angefahren - Autofahrerin flüchtet, Bad Homburg, Gluckensteinweg, 13.08.2018, gg. 17.30 Uhr

(ho)Ein 17-jähriger Jugendlicher hat sich am frühen Montagabend bei einem Verkehrsunfall Kopfverletzungen zugezogen. Der junge Mann war mit seinem Fahrrad im Gluckensteinweg unterwegs, als er von einem Pkw gestreift wurde, der gerade aus einer Parklücke fuhr. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich. Die Autofahrerin stieg noch aus dem Wagen aus, betrachtete sich den verletzten Jungen und das Fahrrad, welches unter ihrem Wagen eingeklemmt war und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Geschädigte beschrieb die Fahrerin als ca. 50 Jahre alt, sehr schlank, mit schulterlangen, grau-braunen Haaren. Möglicherweise waren an dem Pkw Bad Homburger (HG) Kennzeichen angebracht. Weiter Hinweise auf die Flüchtige und ihr Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Jedoch soll es, den Aussagen des 17-Jährigen zufolge, mehrere Zeugen für den Unfall gegeben haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg, unter der Telefonnummer (06172) 120-0, in Verbindung zu setzen.

