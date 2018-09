PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Dienstag, 18.09.2018

Bad Homburg v.d. Höhe - 1. Ärger in der Bank, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Montag, 17.09.2018, 08:45 Uhr

(jn)Am Montagmorgen ist ein Mitarbeiter einer Bank in Bad Homburg von einem bislang unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen worden. Ersten Ermittlungen folgend betrat der Geschädigte gegen 08:45 Uhr eine Bankfiliale in der Louisenstraße. Hier fiel ihm eine anteilslos im Raum stehende Person auf, die er im Folgenden ansprach. Aus heiterem Himmel begann der ca. 50 Jahre alte Mann, der mit heller Jacke und heller Jogginghose bekleidet war, zu schreien und schlug seinem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss verließ der unbekannte Täter, der einen geistig verwirrten Eindruck machte, die Bank in unbekannte Richtung. Der mutmaßliche Schläger war bereits gegen 07:15 Uhr aufgrund seines merkwürdigen Verhaltens im Bereich eines Lebensmittelgeschäftes in der Louisenstraße aufgefallen. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

2. 83-Jährige wird zum Opfer von Trickbetrügern, Wehrheim, Gartenstraße, 15.09.2018, gg. 14.00 Uhr

(ho)Mit einem gemeinen Trick haben Unbekannte am Samstagmittag, bei einer 83-jährigen Frau aus der Gartenstraße in Wehrheim, 1.000 Euro Bargeld ergaunert. Gegen 14.00 Uhr klingelte ein Unbekannter an ihrer Haustür und gab sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus. Geschickt brachte er die Seniorin schließlich dazu, ihm ihre Bankkarte auszuhändigen. Mit dieser flüchtete der Täter vom Tatort und tätigte eine entsprechende Abhebung von ihrem Konto. Als die Geschädigte den Trick bemerkte war das Geld bereits abgehoben. Hinweisgeber oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzten.

3. Fahrräder aus Garagen gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Leopoldsweg, Mittelstedter Weg, Sonntag, 16.09.2018 bis Montag, 17.09.2018

(jn)Fahrraddiebe haben in den vergangenen Tagen ihr Unwesen in Bad Homburg getrieben und aus gleich drei unterschiedlichen Garagen Fahrräder entwendet - der Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Bereits in der Nacht zum Montag öffneten die Kriminellen zwei Garagen im Mittelstedter Weg und nahmen fünf Velos mit. Darunter waren drei identische orange-schwarze Mountainbikes des Herstellers "Cube" vom Typ "Attention red'n'flashorange", ein schwarzes Fahrrad der Marke Tomac Snyper und ein schwarzes Rad der Firma KTM. Der Gesamtwert beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Am Montag schlugen Unbekannte dann erneut zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr im Leopoldsweg zu. In Abwesenheit der Bewohner verschafften sich die Täter Zutritt zu der Garage, indem sie ein rückwärtiges Fenster öffneten. Neben einem Damenrad ließen die Täter auch vier hochwertige Winterreifen für ein SUV mitgehen. Der Beuteschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Mehrere Farbschmierereien, Wehrheim, 15.09.2018 bis 17.09.2018

(ho)Unbekannte Täter sind im Verlauf des Wochenendes durch Wehrheim gezogen und haben an unterschiedlichen Stellen Sachbeschädigungen mit Sprühfarbe begangen. Dabei wurden eine Bushaltestelle, ein Kleidercontainer, ein Gartenzaun, mehrere Garagen und eine Grundstücksmauer in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Zug durch Wehrheim liefen die Täter durch den Hölderlinweg, die Bahnhofstraße und den Obernhainer Weg, wo sie die betroffenen Objekte mit weißer und schwarzer Farbe beschmierten. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei in Usingen ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208-140 entgegen.

5. Sachbeschädigung auf Schulgelände, Oberursel (Taunus), Marxstraße, festgestellt am Montag, 17.09.2018

(jn)Während des vergangenen Wochenendes haben sich unbekannte Täter auf dem Schulgelände der Albrecht-Strohschein-Schule in Oberursel herumgetrieben und Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro hinterlassen. Dafür kletterten die Unbekannten auf das Vordach, das über einen Baum und eine angrenzende pavillonartige Struktur gut zu erreichen ist, und warfen mindestens ein Dutzend Dachpfannen bzw. Ziegel auf den Boden. Diese wurden durch den Aufprall zerstört. Die Polizei in Oberursel ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0.

6. Ford zerkratzt, Kronberg im Taunus, Tanzhausstraße, Sonntag, 16.09.2018, 18:00 Uhr bis Montag, 17.09.2018, 05:45 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag erheblichen Sachschaden an einem grauen Pkw in Kronberg verursacht. Der in der Tanzhausstraße geparkte Wagen des Herstellers Ford wurde an der rechten Fahrzeugseite über eine Länge von 2,3 Metern zerkratzt, außerdem war ein Bereich der Beifahrertür eingedellt. Hinweise zu den Verursachern erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Königstein unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0.

7. Fahrradfahrer von Pkw erfasst und verletzt, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Dienstag, 18.09.2018, 06:35 Uhr

(jn)Heute Morgen ereignete sich in Friedrichsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger Radfahrer aus Köppern leicht verletzt wurde. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer aus Kelsterbach gegen 06:35 Uhr die Hugenottenstraße aus Richtung Färberstraße in Fahrtrichtung Taunusstraße. Ohne entsprechende Zeichen zu geben, bremste der Mann aus Kelsterbach sein Auto ab, um nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Der nachfolgende 45-Jährige bemerkte den bremsenden VW und setzte mit seinem Rad zum Überholen des Wagens an. Dabei scherte er nach links aus, kollidierte mit dem für ihn überraschend abbiegendem Fahrzeug und kam zu Sturz. Er erlitt mehrere Verletzungen, weshalb der Fahrradfahrer in einem Krankenhaus untersucht werden musste. An dem Pkw entstanden mehrere Hundert Euro Sachschaden.

8. Zusammenstoß mit Motorrad, Bad Homburg, Saalburgstraße, 17.09.2018, gg. 09.20 Uhr

(ho)Bei einem Zusammenstoß zwischen eine Motorrad und einem Pkw ist gestern Morgen ein 43-jähriger Mann leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 09.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Saalburgstraße Richtung Dornholzhausen auf dem linken von zwei Fahrstreifen unterwegs. In diesem Moment wechselte eine 57-jährige Autofahrerin den Fahrstreifen und streife dabei das Motorrad. Der 43-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in einem Krankenhaus behandelt. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 1.800 Euro.

9. Geparkten Daimler angefahren und geflüchtet, Oberursel (Taunus), Lindenstraße, Aumühlenstraße, Montag, 17.09.2018, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrsunfallflucht am Montagvormittag ist ein schwarzer Daimler in Oberursel beschädigt worden. Die Besitzerin stellte ihr Fahrzeug gegen 08:00 Uhr am rechten Straßenrand der Lindenstraße, aus Richtung Aumühlenstraße kommend, ab. Als sie vier Stunden später zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Fahrertür eingedrückt sowie der Lack beschädigt war. Augenscheinlich hatte jemand den Daimler beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen/ihren Pflichten als Unfallbeteiligte/r nachgekommen zu sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei in Oberursel ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise zu dem Vorfall oder der/dem Verursacher/in unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0 entgegen.

OTS: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50152 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50152.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de