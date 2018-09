PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 19.09.2018

Bad Homburg v.d. Höhe - 1. 37-Jähriger tot aufgefunden, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Am Sauereck, 19.09.2018, 08:15 Uhr

(He)Heute Morgen wurde auf dem Gelände der städtischen Kläranlage in Bad Homburg, Ortsteil Ober-Eschbach, eine leblose Person aufgefunden. Unmittelbar alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die ebenfalls alarmierte Bad Homburger Kriminalpolizei nahm sofort die Ermittlungen auf. Eine umfangreiche Spurensicherung wurde durchgeführt und Spezialisten eines Gerichtsmedizinisches Instituts, zur Inaugenscheinnahme des Leichnams, hinzugezogen.

Der 37-jährige Mann aus Oberursel lag auf einem Weg zwischen zwei Gebäuden. Zeugen, welche Auskunft darüber geben könnten, wie der Mann zu Tode gekommen ist, gibt es bisher noch nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Zeugen, welche im Bereich der dortigen Kläranlage verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Mehrere Garagenaufbrüche, Schmitten, Arnoldshain, Am Weißen Berg, 117.09. - 18.09.2018

(He)Gestern Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in der Nacht davor in Schmitten-Arnoldshain mindestens vier Garagen gewaltsam geöffnet und dabei einen Gesamtschaden von circa 2.000 Euro verursacht hatten. Die angegangenen Garagen befinden sich in der Straße "Am Weißen Berg" auf verschiedenen Grundstücken. In allen Fällen wurde an dem elektrischen Schließmechanismus der Garagentore manipuliert, sodass sich die Tore schließlich öffnen ließen. In den meisten Fällen zogen die Täter wieder ohne Diebesgut ab. Aus einem in einer Garage abgestellten PKW wurde eine Sonnenbrille und ein Schlüsselbund entwendet. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Auf "frischer Tat" erwischt - frischer geht`s nicht, Königstein, Bahnstraße, 18.09.2018, 20:15 Uhr

(He)Wenn eine Festnahme das Prädikat "auf frischer Tat" verdient hat, dann die folgende! Gestern Abend versuchte ein 18-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis an einem, am Bahnhof Königstein gelegenen, Getränke- und Süßigkeitenautomaten seinen Durst zu löschen. Soweit nichts Außergewöhnliches. Er hatte jedoch geplant, dies ohne die dafür vorgesehene Bezahlung zu erledigen. Also griff er kurzerhand durch den Ausgabeschacht in das Innere des Automaten und versuchte, ohne Bargeld an die Waren zu gelangen. Hierbei blieb er jedoch mit dem Arm im Ausgabefach stecken und konnte sich vorerst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Zwar konnte er seinen Arm, im Moment des Eintreffens der Streife, aus dem Automaten lösen, jedoch lernte er anschließend den langen Arm des Gesetzes kennen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls gefertigt.

4. Wohnungseinbruchdiebstahl - hoher Schaden, Bad Homburg, Louisenstraße, 18.09.2018, 11:30 - 14:00 Uhr

(He)Gestern Mittag brachen unbekannte Täter in der Louisenstraße in Bad Homburg in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zwischen 11:30 Uhr 14:00 Uhr wurde die Wohnungstür mit Gewalt aufgebrochen und anschließend die Innenräume durchsucht. Dabei fielen den Tätern unter anderem mehrere wertvolle Schmuckstücke und Uhren in die Hände. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Im Nachgang meldete eine Zeugin, dass sie zur Tatzeit zwei Frauen beobachtet habe, deren Verhalten ihr verdächtig vorgekommen sei. Mehrfach seien sie im Treppenhaus unterwegs gewesen und für einen etwas längeren Zeitraum hätten diese sich auch vor dem Tatobjekt aufgehalten. Man habe den Eindruck eines "Schmiere Stehens" gewinnen können. Beschreibung erste Frau: 16 - 18 Jahre, lange, dunkelbraune / schwarze Haare, circa 1,60 - 1,65 Meter groß, weißes T-Shirt und Rock. Zweite Verdächtige: 40-50 Jahre, 1,50 - 1,60 Meter groß, korpulent / kräftig gebaut, dunkelbraune / schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden, weiß-blau gestreifte, sommerliche Bluse und Rock. Die Zeugin beschreibt die zwei Frauen als südosteuropäischen Phänotyp. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. Fahrrad von Schulgelände gestohlen, Bad Homburg, Jacobistraße, 18.09.2018, 07:45 Uhr - 13:05 Uhr

(He)Gestern Mittag stellte ein 13-jähriger Schüler in Bad Homburg fest, dass unbekannte Täter sein auf dem Fahrradabstellplatz der Humboldt Schule abgestelltes Fahrrad entwendet hatten. Gegen 07:45 Uhr wurde das schwarz-blaue Mountainbike der Marke Cube dort angeschlossen. Um 13:05 Uhr war es verschwunden. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

