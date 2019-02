PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe - Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 14.02.2019

1. Einbruch ins Jugendzentrum

Friedrichsdorf, Peter-Geibel-Straße, 12.02.2019, 20:00 Uhr bis 13.02.2019, 15:00 Uhr

(Mar)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Friedrichsdorfer Peter-Geibel-Straße zu einem Einbruch in das dortige Jugendzentrum. Unbekannte Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und entwendeten aus den nachfolgend durchsuchten Räumen einen kleineren Bargeldbetrag, eine Playstation 3, eine Playstation 4 und einen großen Lautsprecher. Ersten Ermittlungen zufolge beläuft sich das Diebesgut auf mehrere Hundert Euro und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Kommissariat für Eigentumsdelikte hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher erbeuten einen Computer und zwei Musikboxen

Oberursel, Damaschkestraße, 10.02.2019, 22:00 Uhr bis 13.02.2019, 17:00 Uhr

(Mar)In der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochnachmittag wurde in der Damaschkestraße in Oberursel ein Kellerraum eines Mehrfamilienhauses von unbekannten Einbrechern heimgesucht. Die Täter, die ein Schloss an der Kellertür gewaltsam geöffnet hatten, mussten sich vorher auf noch nicht bekannte Weise bereits Zugang zum Haus verschafft haben. Im Rahmen ihrer Tat erbeuteten die Unbekannten einen Computer sowie zwei Musikboxen, im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Die Polizei in Oberursel bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

3. Versuchter Einbruch in einen Lebensmittelmarkt

Bad Homburg v. d. H., Gluckensteinweg, 11.02.2019, 16:00 Uhr bis 12.02.2019, 19:00 Uhr

(Mar)Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagabend machten sich noch unbekannte Täter in der Straße "Gluckensteinweg" in Bad Homburg an einer Lieferantentür eines dortigen Lebensmittelmarktes zu schaffen. Die Täter versuchten durch mehrfaches Hebeln an dem Glaseinsatz der Tür, diese gewaltsam zu öffnen. Die Scheibe riss an mehreren Stellen, jedoch hielt die Tür den rabiaten Versuchen der Einbrecher stand. Durch die Täter wurde ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Das Kommissariat für Eigentumsdelikte hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt

Bad Homburg v. d. H., Leopoldsweg, 13.02.2019, 13:00 Uhr

(Mar)Am Mittwochmittag stürzte ein 15- jähriger Verkehrsteilnehmer in der Bad Homburger Straße "Leopoldsweg" mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei. Der Fahrradfahrer war in Richtung Hindenburgring freihändig unterwegs und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Er wurde dabei leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge stand der 15- Jährige weder unter Drogen- noch Alkoholeinfluss.

5. Fußgänger von Fahrradfahrerin angefahren

Oberursel, Bruchwiesenstraße, 13.02.2019, 08:00 Uhr

(Mar)Am Mittwochmorgen kam es auf dem Gehweg in der Bruchwiesenstraße in Oberursel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einer jugendlichen Fahrradfahrerin. Der 46- jährige Fußgänger wollte eine Mülltonne aus einem Grundstück über den Gehweg zur Straße ziehen, wobei er von der Fahrradfahrerin umgefahren und dabei leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort. Der Geschädigte konnte die Fahrradfahrerin wie folgt beschreiben: ca. 14- 16 Jahre alt, schlank, ca. 170cm groß, mit braunen oder dunkelblonden, glatten schulterlangen Haaren. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein goldenes Sport- und Freizeitrad handeln. Die Polizei in Oberursel bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

6. Geparktes Auto beschädigt - Verkehrsunfallflucht

Bad Homburg v. d. H., Wetterauer Straße, 12.02.2019, 15:50 Uhr bis 12.02.2019, 16:00 Uhr

(Mar)Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Unfall mit anschließender Fahrerflucht in der Wetterauer Straße im Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach. Der 36- jährige Geschädigte parkte seinen grauen Seat Leon in Richtung Ortsausgang gesehen am rechten Fahrbandrand der Wetterauer Straße. Als er nur wenige Minuten später zu seinem Pkw zurückkam, stellte er Beschädigungen an dem hinteren Radkasten auf der Fahrerseite seines Fahrzeuges fest. Die Polizei geht davon aus, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw im Vorbeifahren streifte, dadurch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachte und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Polizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

7. Verkehrsunfallflucht in Friedrichsdorf

Friedrichsdorf, Max-Planck-Straße, 12.02.2019, 10:00 Uhr bis 12.02.2019, 17:20 Uhr

(Mar)Im Laufe des Dienstages kam es auf der Max-Planck-Straße in Friedrichsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 32- jähriger Autofahrer parkte seinen blauen VW Golf am rechten Fahrbahnrand der Max-Planck-Straße, direkt gegenüber einer Firmeneinfahrt. Am späten Dienstagnachmittag wollte der 32-Jährige in sein Fahrzeug einsteigen und wegfahren, wobei er einen Schaden im Bereich der Fahrerseite bemerkte. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Schaden durch einen Lkw verursacht worden sein. Der/die unbekannte Verursacher(-in) entfernte sich unerlaubt von Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

