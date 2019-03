PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilung ...

Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus in der zeit von Freitag, 15.03.2019 bis Sonntag, 17.03.2019, 15:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe - Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

Motorrollerdiebstahl

61348 Bad Homburg, Nassauer Str. 3 Samstag, 16.03.2019, 18:00 Uhr bis 19:40 Uhr

Unbekannter Täter schloss den Motorroller kurz und fuhr damit fort. Der Motorroller war vor einer Hauseingangstür abgestellt. Nachdem der Roller leer gefahren war, wurde er im Schlosspark in Bad Homburg zurückgelassen.

Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht

61348 Bad Homburg, Niederstedter Weg 2 Freitag, 15.03.2019, 08:45 Uhr bis 10:20 Uhr

Der geschädigte PKW, silberner VW Tiguan, parkte ordnungsgemäß in einer Parkbucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte beim rechts neben dem geschädigten PKW beim Ein- bzw. Ausparken einen Sachschaden an der Fahrertür. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden beim geschädigten Fahrzeug von ca. 600,- Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Gemarkung Friedrichsdorf, L 3041 Sonntag, 17.03.2019, 11:30 Uhr

Nach vorläufigen Ermittlungen ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt. Eine 44-Jährige Fahrzeugführerin befuhr die L3041 mit ihrem Kleinwagen aus Richtung Wehrheim kommend in Richtung Friedrichsdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 19-jährige Fahrzeugführer bremste und versuchte auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich 3 Personen schwer verletzten und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht wurden. Dabei kamen zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die L 3041, zwischen Friedrichsdorf-Köppern und Wehrheim, war für ca. 4 Stunden voll gesperrt. Für die Unfallursachenermittlung wurde ein Sachverständiger herangezogen und die Fahrzeuge sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000,- Euro.

Polizeistation Oberursel

Straftaten: Sachbeschädigungen an Mülleimern

Tatort: 61440 Oberursel, Marxstraße und Maasgrundweiher Tatzeit: Freitag, 15.03.2019, 21:10 Uhr

Gleich zweimal setzten unbekannte Täter Mülleimer in Oberursel in Brand. Gegen 21:10 Uhr wurde ein brennender Mülleimer am Maasgrundweiher gemeldet. Nur ungefähr 10 Minuten später brannte ein Mülleimer in einem Fußgängerweg hinter der Marxstraße. Beide Mülleimer wurden durch darin befindliche Zeitungen in Brand gesetzt. Durch Zeugen konnten vier männliche Jugendliche im Alter zwischen 16-20 Jahren im Bereich der Mülleimer beobachtet werden. Diese waren dunkel gekleidet. Einer der Jugendlichen trug eine rote Jacke.

Sachbeschädigung

Tatort: 61440 Oberursel, Vorstadt Tatzeit: Sonntag, 17.03.2019, 00:30 Uhr Sachverhalt: Zur o.g. Zeit wurde ein Schaufenster in der Vorstadt in Oberursel eingeschlagen. Keine Täterhinweise. Sachschaden: 5000 Euro

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Jugendlichen geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171/6240-0.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht-Sachschaden

61449 Steinbach, Wingertstraße 5 Samstag, 16.03.2019, 10:40 Uhr

Zur o.g. Zeit befuhr ein 21-jähriger aus Rodgau mit einem Pkw die Wingertstraße in Steinbach in Richtung Bahnstraße. Auf seiner Straßenseite kam ihm ein Radfahrer entgegen. Der Radfahrer versuchte links zwischen dem entgegenkommenden Pkw und den am Fahrbahnrad geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren. Der Pkw-Fahrer wiederum versuchte dem entgegenkommenden Fahrrad auszuweichen und touchierte dabei einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Radfahrer muss wahrgenommen haben, dass es zu einem Unfall kam, denn er drehte sich nach dem Unfall noch einmal um und suchte dann das Weite. Beschreibung des Radfahrers: Männlich, ca. 35-40 Jahre alt, ca. 1,70-1,75 m groß, südländischer Erscheinungsbild, schwarze Mütze, schwarze Strickjacke, schwarze Hose, weißes Schuhe. Fuhr ein schwarzes Mountainbike Sachschaden 600 Euro

Hinweise an die Polizeistation Oberursel unter 06171-6240-0

Verkehrsunfallflucht-Sachschaden

Gemarkung 61440 Oberursel, L 3024 Samstag, 16.03.2019, 17:37 Uhr

Zur o.g. Zeit befuhr ein 17-jähriger aus Frankfurt am Main mit dem Pkw seines Vaters, die L 3024 aus Richtung Feldberg kommend in Richtung Sandplacken. Kurz hinter einer Rechtskurve verlor der 17-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, die Kontrolle über den vom ihm gesteuerten Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Ungeachtet des entstandenen Sachschadens entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 10.100,- Euro

Polizeistation Königstein

Straftaten:

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

61476 Kronberg, Sudetenring Freitag, 15.03.2019, 16:00 Uhr bis Samstag, 16.03.2019, 10:45 Uhr

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs im Sudetenring. Rückschlüsse auf die konkrete Tatbegehungsweise liegen ebenso wenig vor, wie konkrete Täterhinweise. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR.

Hinweise an die Polizeistation Königstein unter 06174-9266-0.

Verkehrsunfälle:

Wildunfall

Gemarkung Glashütten, B8 in Fahrtrichtung Glashütten, Zwischen "Eselheck" und Abfahrt "Schlossborn" Samstag, 16.03.2019, 18:12 Uhr

Der Fahrer eines Porsche Macan war am Samstagabend auf der B8 auf dem Weg von Königstein nach Glashütten, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, wobei an dem Porsche massiver Sachschaden entstand. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle.

