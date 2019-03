PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Pressemitteilungen ...

Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 19.03.2019

Bad Homburg v.d. Höhe - 1.) Einbruch in Kfz-Werkstatt, Oberursel, Kurmainzer Straße, 15.03.2019, 18.00 Uhr bis 18.03.2019, 15.30 Uhr

(pa)Einen älteren Audi A3 sowie mehrere Kisten Werkzeug entwendeten unbekannte Täter in Oberursel aus einer Kfz-Werkstatt. Zwischen Freitagabend und Montagnachmittag verschafften sie sich durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses Zugang zu dem in der Kurmainzer Straße gelegenen Betrieb. Mit dem grauen Audi sowie dem in gelben Kisten verstauten Werkzeug gelang ihnen unerkannt die Flucht. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf über 6.000 Euro geschätzt.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2.) Motorroller entwendet, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Oberste Gärten, 17.03.2019, 18.00 Uhr bis 18.03.2019, 08.00 Uhr

(pa)Unbekannte entwendeten in Kirdorf zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen geparkten Motorroller. Der Besitzer hatte das Leichtkraftrad sonntags gegen 18.00 Uhr in einer Unterführung im Bereich der Straße "Obere Gärten" abgestellt. Als er am Montag gegen 08.00 Uhr zurückkam, musste er dessen Fehlen feststellen. Es handelte sich dabei um einen blauen Roller des Herstellers "Motive Power", Modell "CP", im Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3.) Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Kreisgebiet, Kronberg, Schönberg / Friedrichsdorf / Schmitten, Niederreifenberg, 16.03.2019, 19.00 Uhr bis 17.03.2019, 20.00 Uhr

(pa)Sachschäden von insgesamt rund 6.000 Euro verursachten unbekannte Unfallverursacher bei drei Verkehrsunfällen im Hochtaunuskreis, ohne sich anschließend um die Schadensbegleichung zu kümmern. Bereits zwischen Freitagabend, 22.30 Uhr, und Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, wurde in Schönberg ein in der Straße "Mainblick" geparkter Renault Twingo beschädigt. Offenbar touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Kleinwagen, an dem ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Auf die dreifache Höhe wurde der Sachschaden an einer Mercedes C-Klasse geschätzt, der zwischen Sonntagabend, 19.30 Uhr und Montagmorgen, 10.00 Uhr in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Friedrichsdorf entstand. Hier hatte der Fahrer des Mercedes diesen geparkt. Auch hier wurde der Schaden vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Der gleiche Hergang wird bei einem dritten Verkehrsunfall vermutet, der sich am Montag zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr in Niederreifenberg ereignete. Hier wurde jedoch kein anderes Fahrzeug beschädigt, sondern ein Treppengeländer. Zudem wurde die dazugehörige Treppe an einem Haus in der Hauptstraße verschoben.

In allen drei Fällen wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Hinweise nehmen die Polizeistationen in Königstein unter (06174) 9266 - 0, Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 und Usingen unter (06081) 9208 - 0 entgegen.

4.) Radfahrer leicht verletzt, Schmitten, Niederreifenberg, Großer Feldberg, 18.03.2019, gg. 18.15 Uhr

(pa)Ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw ereignete sich am Montagabend am Großen Feldberg. Ein 50-Jähriger war auf seinem Fahrrad in der Straße "Großer Feldberg" in Richtung des gleichnamigen Parkplatzes unterwegs, als er von einem 47-Jährigen in einem BMW überholt wurde. In diesem Moment verlor der Radfahrer offenbar aufgrund der vereisten Fahrbahn das Gleichgewicht und stürzte gegen den BMW. Hierbei zog sich der 50-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug des 47-Jährigen entstand geringer Sachschaden.

5.) Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, L3025, zw. Rod an der Weil und Altweilnau, 18.03.2019, gg. 16.30 Uhr

(pa)Auf rund 18.000 Euro wird der gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L3025 bei Altweilnau entstandene Sachschaden geschätzt. Eine 29-jährige Frau aus Neu-Anspach war gegen 16.30 Uhr mit ihrem VW Tiguan von Rod an der Weil aus kommend in Richtung Altweilnau unterwegs. An der Einmündung der L3051 wollte eine von dort aus Richtung Neuweilnau herannahende 44-Jährige mit ihrem Toyota Yaris nach links auf die L3025 abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar das Fahrzeug der vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen und fuhr in die Beifahrerseite des VW. Glücklicherweise blieben beide Unfallbeteiligten nach eigenen Angaben unverletzt.

