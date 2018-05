PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen / Raub zum Nachteil ...

Raub zum Nachteil REWE Markt in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe - Am Samstagabend kam es zu einem Raubüberfall zu Nachteil eines Supermarktes in Bad Homburg in der Lindenallee. Nach Geschäftsschluss wurde ein 19 - jähriger Mitarbeiter, welcher auf dem Weg zum Personaleingang war, auf dem Kundenparkplatz von zwei unbekannten männlichen Personen angesprochen und unter Vorhaltung einer Schusswaffe wurde er aufgefordert die Tageseinnahmen herauszugeben. Danach entfernten sich die beiden unbekannten Täter mit dem Stehlgut in unbekannte Richtung. Die beiden Täter waren beide ca. 180 cm groß normalen Staturen und waren dunkel gekleidet. Bei der Tatausführung waren beide Täter maskiert.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 - 120-0 entgegen.

