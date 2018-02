PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 16.02.2018

Limburg - 1. Enkeltrick scheitert, Beselich, Donnerstag, 15.02.3018,

Mit dem sogenannten "Enkeltrick" versuchten Betrüger am Donnerstagvormittag in Beselich an die Ersparnisse von zwei Seniorinnen zu gelangen. In den beiden, bei der Polizei angezeigten, Fällen, gaben sich die Betrüger am Telefon als Enkel ihrer ausgesuchten Opfer aus und baten um die Überweisung einer hohen Summe Bargeld für ein unfallbeschädigtes Fahrzeug. Die Seniorinnen reagierten in beiden Fällen genau richtig und gingen nicht auf die Geldforderungen ein. Aufgrund der aktuellen Vorfälle weist die Polizei darauf hin, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen.

2. Scheibe von Schule beschädigt, Runkel, Jakob-Hart-Straße, Montag, 12.02.2018, 08.00 Uhr bis Dienstag, 13.02.2018, 08.00 Uhr

Vandalen trieben von Montag auf Dienstag auf dem Gelände einer Schule in der Jakob-Hart-Straße in Runkel ihr Unwesen. Die unbekannten Täter beschädigten die Glasscheibe eines Klassenraumes und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter Telefon (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Unfallfahrer gesucht, Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 13.02.2018, 07.15 Uhr

Die Polizei sucht den Fahrer eines Fahrzeuges, welches am Faschingsdienstag an einem Unfall in der Frankfurter Straße in Weilburg in Höhe einer Schule beteiligt war. Ein 15-jähriger Junge und ein Mädchen im Alter 16 Jahren überquerten gegen 07.15 Uhr einen dortigen Fußgängerüberweg, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurden. Der Fahrer stieg nach dem Zusammenstoß aus und erkundigte sich nach dem Befinden der beiden Jugendlichen. Nachdem diese ihm signalisierten, dass sie unverletzt seien, setzte der Mann seine Fahrt fort. Erst später stellte sich heraus, dass die beiden Jugendlichen bei dem Unfall verletzt wurden. Der Fahrer soll etwa 55 Jahre alt sowie 185 cm groß gewesen sen. Der Mann sei dunkel gekleidet gewesen und habe kürzere, graue Haare gehabt. Sowohl der Fahrer als auch mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

4. Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Unfall auf Landesstraße, Landesstraße 3278, zwischen Dornburg und Niederzeuzheim, Donnerstag, 15.02.2018, 05.20 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen wurden auf der Landesstraße 3278 zwischen Dornburg und Niederzeuzheim zwei Personen bei einem Unfall leicht verletzt. Der 31-jährige Fahrer eines Ford kam gegen 05.20 Uhr aus Richtung Thalheim und wollte im Kreuzungsbereich nach links auf die Landesstraße 3278 auffahren. Dabei übersah der Ford-Fahrer, ersten Ermittlungen zu Folge, einen vorfahrtberechtigten VW, welcher die Landesstraße in Fahrtrichtung Niederzeuzheim befuhr und stieß mit diesem zusammen. Sowohl der Fahrer des Ford, als auch der 30-jährige Fahrer des VW erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt.

5. Zahlreiche Unfälle auf winterglatten Straßen, Kreis Limburg-Weilburg, Donnerstag, 15.02.2018, 08.00 Uhr bis 10.30 Uhr

Am Donnerstagvormittag kam es im Kreis Limburg-Weilburg zu zahlreichen Unfällen auf winterglatten Straßen.

In Limburg-Linter rutsche ein VW in der Straße "Großer Ring" auf einem geparkten Ford und beschädigten diesen. Der Fahrer flüchtete zunächst mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle und konnte im Anschluss ermittelt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 20-jährige Unfallfahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 09.00 Uhr in der Uhlandstraße in Limburg. Der 17-jährige Fahrer eines Mopeds verlor auf der schneebedeckten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich der 17-Jährige so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Bei starkem Schneefall kam es gegen 09.10 Uhr auf der Limburger Straße in Heckholzhausen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 29-jähriger Mann kam mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus Richtung Bahnhofstraße und wollte die Limburger Straße überqueren, als er einen dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Renault übersah und mit diesem zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß kam die Zugmaschine nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Straßenlaterne und ein Straßenschild. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Zu einem Auffahrunfall kam es gegen 09.30 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn in der Wiesbadener Straße in Limburg. In Höhe der Uhlandstraße fuhr hier ein BMW auf einen vorausfahrenden Ford auf. Bei dem Unfall wurde die 26-jährige Beifahrerin des Ford leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 10.00 Uhr prallte ein Fiat auf der Kreisstraße 503 zwischen Nauheim und Heringen gegen eine Leitplanke. Der 22-jährige Fahrer befuhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Heringen, als er mit seinem Fahrzeug im Bereich einer Kurve bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der 22-Jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden bei dem Unfall wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Ein Honda geriet gegen 10.30 Uhr in der Elzer Straße in Offheim auf der schneeglatten Fahrbahn gegen einen Fahrbahnteiler und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die 37-jährige Beifahrerin des Honda leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird bei diesem Unfall auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

6. Pkw bei Unfallflucht beschädigt, Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße, Mittwoch, 14.02.2018, 11.30 Uhr

Am Mittwochvormittag wurde ein geparkter, silberner Peugeot in der Robert-Bosch-Straße in Bad Camberg auf einem Firmengelände beschädigt. Die Geschädigte bemerkte gegen 11.30 Uhr den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro im Heckbereich ihres Fahrzeuges. Kurz zuvor hatte eine Zeugin ein Geräusch im Bereich der Unfallstelle wahrgenommen und einen Lkw mit holländischem Kennzeichen von dem Parkplatz wegfahren sehen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bad Camberg, Pommernstraße

Donnerstag: Limburg, Lindenholzhausen, L 3448 zwischen Lindenholzhausen und B 417

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

