PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 23.03.2018

Limburg - 1. Einbruch in Cafe, Hadamar, Mönchberg, Mittwoch, 21.03.2018, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 22.03.2018, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich Einbrecher in der Straße "Mönchberg" in Hadamar gewaltsam Zutritt zu einem Cafe. Die Täter hebelten ein Fenster der Lokalität im Erdgeschoß einer Klinik auf und durchsuchten den Verkaufsraum nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt ohne Beute die Flucht ergriffen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Hochwertige Bronze-Figur von Grundstück entwendet, Limburg, Laibachstraße, Mittwoch, 21.02.2018 bis Sonntag, 18.03.2018

(si)Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, entwendeten Diebe eine hochwertige Bronze-Figur von einem Grundstück in der Laibachstraße in Limburg. Die Geschädigte hatte die Figur letztmalig Mitte Februar gesehen und den Verlust dann am letzten Sonntag festgestellt. Der Wert der etwa 70 cm großen Figur wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Achtung! - Falsche Polizeibeamte rufen an, Hadamar und Dornburg, Donnerstag, 22.03.2018

(si)Die Spielarten, mit denen Betrüger und Diebe an das Bargeld und die Wertsachen ihrer Opfer gelangen wollen, sind vielfältig. Einer der bekanntesten Tricks, der in letzter Zeit immer wieder zur Anwendung kommt, ist das Auftreten falscher Polizeibeamter. Mit dieser Masche versuchten die Betrüger im Laufe des Donnerstages auch in Hadamar und Dornburg an die Ersparnisse ihrer ausgesuchten Opfer zu gelangen. Die Täter gaben am Telefon vor, man habe eine Einbrecherbande festgenommen, von denen jedoch noch ein Täter flüchtig sei. Bei den Ermittlungen habe man einen Zettel gefunden, auf welchem der Name des Angerufenen stehe. So wird den Geschädigten Angst eingejagt und sie werden gleichzeitig vorsichtig nach Barvermögen und Wertsachen ausgefragt. Glücklicherweise sind bisher keine Hinweise bei der Polizei eingegangen, dass jemand auf dem Trick tatsächlich hereingefallen ist. Jedoch kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass mit dieser Masche die gesamten Ersparnisse und diverse Wertgegenstände, vor allem von Seniorinnen und Senioren, in die Hände der Täter fielen. Die Polizei weist daher noch einmal deutlich auf die Gefahren durch Trickbetrüger und Trickdiebe hin und gibt folgende Hinweise:

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Auflegen sollten Sie vor allem dann, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Seien Sie vor allem dann misstrauisch, wenn Sie jemand unter Druck setzt und Sie dazu auffordert zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

4. Einbruch in Lagerhalle, Bad Camberg, Werner-von-Siemens-Straße, Donnerstag, 22.03.2018, 16.00 Uhr bis Freitag, 23.03.2018, 08.15 Uhr

(si)Auf eine Lagerhalle hatten es Einbrecher in der Nacht zum Freitag in der Werner-von-Siemens-Straße in Bad Camberg abgesehen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Stahltor des Gebäudes und durchsuchten einen Büroraum der Lagerhalle nach Wertgegenständen. Mit Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro ergriffen die Täter im Anschluss die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg

(si)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Weilburg, B 456 Donnerstag: Waldbrunn-Fussingen, Ellarer Weg, vor Kindergarten, Richtung Ellar

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

