PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 16.04.2018

Limburg - 1. Geldbörse aus BMW entwendet, Runkel-Steeden, Schulstraße, Samstag, 14.04.2018, 04.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Samstag hatten es Autoaufbrecher in der Schulstraße in Steeden auf einem geparkten 5er BMW abgesehen. Die unbekannten Täter beschädigten die Scheibe der Beifahrertür des grauen Pkw und gelangten durch die entstandene Öffnung an die, im Fahrzeug abgelegte, Geldbörse samt Inhalt im Wert von mehreren Hundert Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter gegen 04.00 Uhr zugeschlagen haben könnten, da eine Zeugin zu dieser Zeit eine verdächtige Person im Bereich des betroffenen Pkw beobachtete. Mögliche weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Geldbörse entwendet, Limburg, Werner-Senger-Straße, Sonntag, 15.04.2018, 01.00 Uhr bis 04.00 Uhr

(si)Am Sonntagabend zeigte ein 44-jähriger Mann den Diebstahl seiner Geldbörse auf der Polizeistation in Limburg an. Laut den Angaben des Geschädigten hätte er in der Nacht zum Sonntag, zwischen 01.00 Uhr und 04.00 Uhr, auf einer Bank in der Fußgängerzone gesessen und alkoholische Getränke konsumiert. In diesem Zeitraum seien zwei unbekannte Männer auf ihn zugekommen und hätten ihn zu Boden gestoßen. Am Boden liegend soll dann einer der beiden Männer die Geldbörse des 44-Jährigen an sich genommen haben. Im Anschluss sei das Duo in unbekannte Richtung geflüchtet. Laut den Angaben des Geschädigten soll ein bisher unbekannter Mann den Vorfall beobachtet haben. Sowohl dieser Zeuge als auch weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburger unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Jogger zeigt sich in scharmverletzender Weise, Limburg, Schierlinger Feld auf Radweg zwischen Diez und Staffel, Sonntag, 15.04.2018, 11.20 Uhr

(si)Am Sonntagvormittag zeigte sich ein bisher unbekannter Mann im Schierlinger Feld auf dem Radweg zwischen Diez und Staffel einer Passantin in scharmverletzender Weise. Laut den Angaben der Geschädigten, sei der Mann, gegen 11.20 Uhr, mit heruntergelassener Laufhose auf dem Radweg in Richtung Limburg-Staffel gejoggt und hätte einen blauen Kinderwagen vor sich hergeschoben. Von dem Radweg aus wäre der Jogger dann weiter in Richtung eines dortigen Wohngebietes sowie eines Sportvereins gelaufen. Der Mann soll etwa 35 - 40 Jahre alt sowie 175 bis 180 cm groß gewesen sein und eine schlanke Statur sowie dunkelblonde, kurze Haare gehabt haben. Bekleidet sei der Mann mit blauer Oberbekleidung sowie einem Stirnband gewesen. Eine bisher unbekannte Joggerin soll den Mann ebenfalls gesehen haben. Sowohl die bisher unbekannte Läuferin als auch weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06483) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Scheibe von Geschäft eingeschlagen, Limburg-Staffel, Elzer Straße, Freitag, 13.04.2018, 17.00 Uhr bis Samstag, 14.04.2018, 08.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Samstag schlugen Vandalen die Scheibe einer Werkstatt in der Elzer Straße in Staffel ein. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Mountainbike von Kirchengelände entwendet, Bad Camberg, Burgstraße, Samstag, 14.04.2018, 17.00 Uhr bis 18.10 Uhr

(si)Am späten Samstagnachmittag entwendeten Unbekannte ein Mountainbike von dem Gelände einer Kirche in der Burgstraße in Bad Camberg. Die Fahrraddiebe demontierten zwischen 17.00 Uhr und 18.10 Uhr das Schloss des Fahrrades der Marke Rockrider und ergriffen mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Garagentür aufgebrochen, Waldbrunn-Lahr, Blumensstraße, Freitag, 13.04.2018, 17.00 Uhr bis Samstag, 14.04.2018, 11.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Samstag machten sich Einbrecher an einer Garagentür in der Blumenstraße in Lahr zu schaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus der Garage nichts entwendet. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Schwerverletzte Autofahrerin mit Rettungshubschrauber in Krankenhaus gebracht, Elz, Limburger Straße/Viktoriastraße, Freitag, 13.04.2018, 10.45 Uhr

(si)Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen musste eine 27-jährige Autofahrerin am Freitagvormittag nach einem Unfall im Kreuzungsbereich Limburger Straße/Viktoriastraße in Elz mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 27-Jährige wollte, gegen 10.45 Uhr, auf der Gegenfahrspur der Limburger Straße in Fahrtrichtung Limburg an einem Rückstau aufgrund geschlossener Bahnschranken vorbeifahren. Als ein 22-jähriger VW-Fahrer im Kreuzungsbereich zur Viktoriastraße nach links auf die Limburger Straße in Fahrtrichtung Elz abbiegen wollte, kam es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem VW, bei welchem der Opel gegen eine dortige Hauswand geschleudert wurde. Außer der Opel-Fahrerin wurde auch die Beifahrerin des VW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt.

8. Toyota bei Unfallflucht beschädigt, Bad Camberg, Bahnhofstraße, Samstag, 14.04.2018, 16.15 Uhr

(si)Am Samstagnachmittag wurde ein roter Toyota Auris bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Camberg beschädigt. Laut Zeugenaussage soll ein Taxi mit Limburger Kennzeichen, gegen 16.15 Uhr, beim Ausparken den Toyota touchiert und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

