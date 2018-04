PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 24.04.2018

Limburg - 1. Opferstock entwendet, Hadamar-Niederhadamar, Pfortenstraße, Samstag, 21.04.2018, 07.30 Uhr bis 19.15 Uhr

(si)Dreiste Diebe hatten es im Laufe des Samstages auf den Opferstock einer Kirche in der Pfortenstraße in Niederhadamar abgesehen. Die unbekannten Täter hebelten den Opferstock gewaltsam aus der Wand heraus und flohen im Anschluss mit der Beute im Wert unerkannt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Auffahrt verpasst und gegen Leitplanke geprallt, Kreisstraße 459, zwischen Obertiefenbach und Oberweyer, Montag, 23.04.2018, 13.00 Uhr

(si)Ein 25-jähriger Autofahrer verpasste am Montagmittag die Auffahrt zur Bundesstraße 49 und prallte gegen eine Leitplanke. Der 25-Jährige befuhr, gegen 13.00 Uhr, mit seinem Ford Fiesta die Kreisstraße 459 in Fahrtrichtung Oberweyer und wollte auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Limburg auffahren, als er quer über die Auffahrt fuhr und an der Schutzplanke zum Stehen kam. Bei dem Zusammenstoß wurde die Front des Fiesta stark beschädigt. Die 59-jährige Beifahrerin des Ford erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

3. Pkw kommt von Fahrbahn ab, Landesstraße 3323, zwischen Aumenau und Elkershausen, Montag, 23.04.2018, 07.50 Uhr

(si)Am Montagmorgen wurde ein 57-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße 3323 zwischen Aumenau und Elkershausen verletzt, als sein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der 57-Jährige geriet in einer Kurve der Landesstraße in Fahrtrichtung Elkershausen nach rechts auf die Bankette und prallte mit seinem Pkw gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, bevor das Fahrzeug in einem Straßengraben zum Stillstand kam. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Daimler-Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

