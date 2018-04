PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Abend des 24.04.2018 anlässlich eines Alleinunfalls eines Radfahrers

Limburg - Unfallort: Gemarkung Hünfelden-Dauborn, L 3030 in Richtung Hof Gnadenthal, Waldweg rechts abgehend Richtung Hünfelden-Ohren Unfallzeit: Dienstag, 24.04.2018, vermutlich gegen 17:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr mit seinem E-Bike den o.g. Waldweg aus der groben Richtung Ohren kommend. In einem dortigen starken Gefällstück verlor er nach ersten Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein E-Bike. Er stürzte, schlug mit dem Kopf auf und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden musste. Die Personalien des verletzten Mannes konnten bislang nicht festgestellt werden. Beschreibung: ca. 50 Jahre alt, von kräftiger Statur, leicht verwahrloste Erscheinung, längere graue Haare, bekleidet mit einer Jogginghose in grau-grüner Camouflage-Optik, schwarzen Puma-Turnschuhen; er trug eine silberfarbene Armbanduhr und einen gold-silberfarbenen kleinen Ohrring.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Fischer.

Hinweise zur Identität oder dem gewöhnlichen Aufenthaltsort des Radfahrers bitte an die Polizei in Limburg unter der Tel.nr. 06431/9140-0

