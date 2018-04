PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 25.04.2018

Limburg - 1. Autoaufbrecher in Dauborn unterwegs, Hünfelden-Dauborn, Kastanienplatz und Eichenplatz, Samstag, 21.04.2018, 17.00 Uhr bis Dienstag, 24.04.2018, 09.20 Uhr

(si)Auf die Fahrzeugteile von zwei BMW hatten es Autoaufbrecher im Laufe der letzten Tage in Dauborn abgesehen. Auf einem Parkplatz am Eichenplatz verschafften sich die unbekannten Täter, zwischen Samstagnachmittag und Dienstagvormittag, Zutritt zu einem weißen BMW und bauten aus diesem das Lenkrad aus. In der Nacht zum Dienstag schlugen Unbekannte dann die Scheibe eines grauen BMW auf einem Parkplatz am Kastanienplatz ein und entwendeten aus dem Fahrzeug das Lenkrad sowie die Frontscheinwerfer im Wert von mehreren Tausend Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsschild entwendet, Löhnberg, Forsthausstraße, Dienstag, 17.04.2018 bis Donnerstag, 19.04.2018

(si)Im Laufe der letzten Woche entwendeten Unbekannten ein Halteverbotsschild in der Forsthausstraße in Löhnberg. Die unbekannten Täter entfernten das Schild samt Pfosten, zwischen Dienstag und Donnerstag, gewaltsam aus dem Boden und flüchteten mit diesem unerkannt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

3. Entwendetes Motorrad wieder aufgefunden, Weilmünster-Laubuseschbach, Altenbergstraße, Montag, 23.04.2018, 21.00 Uhr bis Dienstag, 24.04.2018, 10.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag entwendeten Unbekannte ein Motorrad von einem Parkplatz in der Altenbergstraße in Laubuseschbach. Das Kraftrad der Marke Honda mit gelbem Tank und blauer Frontverkleidung konnte am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg in Verlängerung des Stollenweges zwischen Laubuseschbach und Weilmünster/Langebach wieder aufgefunden werden. Die Motorraddiebe hatten versucht das Zweirad durch Einstechen des Zündschlosses zu starten, was den Täter augenscheinlich nicht gelungen war. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.04.2018 anlässlich des Alleinunfalls eines Radfahrers,

(si)Im Laufe der Nacht zum Mittwoch verstarb der verunglückte Fahrer des Elektrofahrrades in einem Krankenhaus. Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

5. Mountainbike entwendet, Weilburg, Bahnhofstraße, Sonntag, 22.04.2018, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr

(si)Am Sonntagabend hatten es Fahrraddiebe auf ein Mountainbike in der Bahnhofstraße in Weilburg abgesehen. Die unbekannten Täter entwendeten, zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr, das Fahrrad mit einem schwarz-gelben Rahmen mit der Aufschrift Ghost von einem Fahrradständer in der Nähe des dortigen Busbahnhofes. Das angeschlossene Vorderrad ließen die Täter dabei an dem Fahrradständer zurück. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

OTS: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50153.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1054/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de