PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 07.05.2018

Limburg - 1. Autoaufbrecher in Elz unterwegs, Elz, Erbachtal, Freitag, 04.05.2018,18.30 Uhr bis Samstag, 05.05.2018, 11.00 Uhr

(si)Autoaufbrecher trieben in der Nacht zum Samstag in der Straße "Erbachtal" in Elz ihr Unwesen. Bisher wurden bei der Polizei drei Fälle angezeigt, in denen sich die unbekannten Täter Zutritt zu geparkten Pkw verschafften und Wertgegenstände aus diesen entwendeten. Abgesehen hatten es die Täter auf einen weißen Audi Q5, einen ebenfalls weißen VW Sharan und einen schwarzen Peugeot 407. Mit ihrer Beute, zu der unter anderem zwei Geldbörsen und Parfüm zählten, ergriffen die Täter im Anschluss in allen Fällen unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Scheibe von Juweliergeschäft beschädigt und Schmuck entwendet, Limburg, Bahnhofstraße, Montag, 07.05.2018, 03.30 Uhr

(si)Auf ein Juweliergeschäft hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in der Bahnhofstraße in Limburg abgesehen. Die Diebe beschädigten die Scheibe des Geschäftes und entwendeten durch die entstandene Öffnung einen Teil der Auslage, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Die genaue Höhe des Diebsgutes ist zurzeit noch nicht bekannt. Ein Zeuge informierte, gegen 03.30 Uhr, die Polizei, nachdem er durch die akustische Alarmanlage des Juweliers auf die Tat aufmerksam wurde. Laut den Angaben des Zeugen soll ein Täter etwa 1,70 m groß gewesen sein und dunkle Kleidung sowie eine Kapuze über dem Kopf getragen haben. Ob noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Mercedes-Fahrer gleich zweimal von Streife kontrolliert, Limburg, Schiedetunnel und Limburg, Grabenstraße, Samstag, 05.05.2018, 03.00 Uhr und Sonntag, 06.05.2018, 00.05 Uhr

(si)Gleich zweimal geriet ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer am Wochenende ins Visier von Beamten der Limburger Polizei. Der 31-Jährige war in der Nacht zum Samstag wegen eines Gurtverstoßes in eine Verkehrskontrolle im Bereich des Schiedetunnels geraten. Bei der Kontrolle erhärtete ein Urintest dann den Verdacht der Beamten, dass der 31-Jährige mit seinem Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Dies bedeutete für den Fahrer eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Limburg und eine Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Aus seinem Fehler und den folgenden Konsequenzen schien der Mann allerdings nichts gelernt zu haben, denn in der Nacht zum Sonntag fiel der 31-Jährige erneut Beamten der Limburger Polizei auf. Auch diesmal saß der Mann am Steuer seines Mercedes und ein durchgeführter Urintest zeigte das gleiche Ergebnis wie in der Nacht zuvor. Außer den beiden Anzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde gegen den 31-Jährigen zudem noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen Pflichtversicherungsgesetz gefertigt, da der Mercedes zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war.

4. Auseinandersetzung vor Diskothek, Limburg-Staffel, Elzer Straße, Sonntag, 06.05.2018, 05.50 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag kam es vor einer Diskothek in der Elzer Straße in Staffel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Laut den Angaben von mehreren Zeugen waren die beiden Männer im Alter von 23 und 24 Jahren am frühen Sonntagmorgen in der Diskothek in Streit geraten. Bei einer folgenden körperlichen Auseinandersetzung, gegen 05.50 Uhr, auf dem Parkplatz soll der 24-jährige Mann seinen Kontrahenten dann ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin der 23-Jährige zu Boden stürzte und sich verletzte. Ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert von mindestens 1,4 Promille, was für den Mann eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Limburg bedeutete. Der 23-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. 25-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt, Limburg-Linter, Mainzer Straße und Großer Ring, Montag, 07.05.2018, 00.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag wurde ein 25-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung in Linter verletzt. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass er sich gegen Mitternacht auf dem Heimweg befunden habe, als ein Pkw sowohl in der Mainzer Straße als auch im Anschluss in der Straße "Großer Ring" neben ihm angehalten hätte. In beiden Fällen seien drei Personen aus dem PKW ausgestiegen und hätten auf den Geschädigten eingeschlagen, bevor das Trio mit dem Pkw die Flucht ergriff. Bei einem der Angreifer soll es sich um einen 21-jährigen, flüchtigen Bekannten des Geschädigten handeln. Die beiden anderen Täter habe der Geschädigte nicht gekannt. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter Telefon (06431) 91400 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

6. Zwei Personen durch ungesicherten Pkw leicht verletzt, Weilburg, Braunfelser Weg, Freitag, 04.05.2018, 11.40 Uhr

(si)Am Freitagmittag wurden ein 60-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau im Braunfelser Weg in Weilburg durch einen nicht ausreichend gesicherten Pkw leicht verletzt. Die beiden Fußgänger entsorgten gerade Leergut an einem Glascontainer, als ein abgestellter Skoda den leicht abschüssigen Bereich im Bereich des Friedhofes herunterrollte, gegen einen geparkten Fiesta prallte und im Anschluss den 60-Jährigen streifte. An dem Glascontainer kam der Skoda schließlich zum Stehen kam, wobei die 57-jährige Fußgängerin leicht zwischen dem Pkw und dem Container eingeklemmt wurde. Beide Fußgänger erlitten leichte Verletzungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

7. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Bundesstraße 456, zwischen Bermbach und Edelsberg, Sonntag, 06.05.2018, 10.50 Uhr

(si)Am Sonntagvormittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 456 zwischen Bermbach und Edelsberg schwer verletzt. Der 49-jährige Yamaha-Fahrer befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Weilburg, als er zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen wollte. Als der 49-Jährige während des Überholvorgangs in Höhe eines VW T5 war, geriet er mit seinem Zweirad auf einen Grünstreifen und stürzte zu Boden, wobei das Motorrad unbesetzt noch etwa 100 Meter in einen Wald fuhr. Bei dem Sturz verletzte sich der 49-Jährige so schwer, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des T 5 setzte nach dem Unfall seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Wie es zu dem Unfall kam und ob es zu einer Berührung zwischen dem Motorrad und dem VW kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrer des VW sowie mögliche weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

8. 17-Jähriger bei Unfall verletzt, Runkel-Dehrn, Steedener Weg, Sonntag, 06.05.2018, 18.00 Uhr

(si)Ein 17-jähriger Motorrollerfahrer erlitt am frühen Sonntagabend auf dem Steedener Weg in Dehrn bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der 17-Jährige befuhr, gegen 18.00 Uhr, den Steedener Weg in Fahrtrichtung Ortsmitte, als der Fahrer eines Opel von einem dortigen Tankstellengelände auf den Steedener Weg auffahren wollte. Dabei übersah der 24-jährige Pkw-Fahrer den 17-jährigen auf seinem Kleinkraftrad und stieß mit diesem zusammen. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste der Fahrer des Rollers in einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

