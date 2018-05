PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg für Samstag, den 19.05.2018

Limburg - Straftaten:

Einbruchsdiebstahl aus Imbiss-Bude in Elbtal-Dorchheim

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Donnerstag, 19:00 Uhr bis Freitag, 10:00 Uhr in einen Imbiss in der Siegener Straße in Elbtal-Dorchheim ein, indem sie 2 Fenster aufhebelten und so in das Innere des Gebäudes gelangten. Weiterhin wurde eine Außentür mit brachialer Gewalt beschädigt. Erfolglos versuchten sie dann auch noch einen Spielautomaten im Inneren des Gebäudes aufzuhebeln. Letztendlich wurden nur einige Flaschen Cola aus dem Kühlschrank entwendete. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter Telefon (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Imbiss in Elz

Im Zeitraum von Freitag, 21:00 Uhr auf Samstag, 07:00 Uhr versuchten Unbekannte in einen Imbiss in der Limburger Straße in Elz einzubrechen, indem sie einen Rollladen hochschoben und dann die Glasscheibe einschlugen. Vermutlich wurden sie bei der weiteren Tatausführung gestört, da offensichtlich nichts entwendet wurde.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter Telefon (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Falscher Telekommitarbeiter entwendet Gegenstände aus Wohnung

Am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr erscheint in der Kaiserstraße in Niederbrechen eine unbekannte männliche Person, die sich als Telekom-Mitarbeiter ausgibt und Anschlüsse überprüfen müsste. Nachdem er dann das Haus verlassen hat, bemerkten die Hausbewohner, dass ein Mäppchen mit Ausweisdokumenten, ein Handy und Bargeld fehlen.

Der "Falsche Telekom-Mitarbeiter" soll ca. 30 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er habe eine normale Figur, rundliches Gesicht und kurze schwarze Haare. Er trug blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit einer unbekannten Aufschrift.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter Telefon (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

OTS: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50153.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Polizeidirektion Limburg-Weilburg Offheimer Weg 44 65549 Limburg i.A. Beringer, PHK Kommissar vom Dienst Telefon: (06431) 9140-0 E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de