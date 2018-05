PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 22.05.2018

Limburg - 1. Bargeld aus Geschäft entwendet, Hadamar, Gymnasiumstraße, Samstag, 19.05.2018, 15.00 Uhr bis Montag, 21.05.2018, 11.15 Uhr

(si)Im Laufe des verlängerten Wochenendes entwenden Einbrecher aus einem Geschäft in der Gymnasiumstraße in Hadamar Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro. Die unbekannten Täter schlagen, zwischen Samstag und Montag, die Scheibe der Eingangstür eines Textilgeschäftes ein und durchsuchen die Geschäftsräume nach Wertgegenständen, bevor sie mit ihrer Beute unerkannt die Flucht ergreifen. Der entstandene Schaden an der Eingangstür wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher scheitern an Tür, Weilburg, Drommershausen, Friedhofstraße, Freitag, 18.05.2018, 16.00 Uhr bis Montag, 21.05.2018, 11.00 Uhr

(si)Über das Pfingstwochenende scheitern Einbrecher in der Friedhofstraße in Drommershausen an der Tür einer dortigen Grillhütte. Die unbekannten Täter versuchen erfolgslos die Eingangstür aufzuhebeln und verursachen dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrräder entwendet, Weilburg, Hainallee, Sonntag, 20.05.2018, 23.00 Uhr bis Montag, 21.05.2108, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag entwenden Unbekannte zwei Fahrräder von dem Parkplatz eines Campingplatzes in der Hainallee in Weilburg. Die beiden Zweiräder befinden sich auf dem Fahrradanhänger eines weißen BMW 5er Touring, als die Täter zuschlagen und das Sicherheitsschloss der Räder durchtrennen. Mit ihrer Beute im Wert von etwa 2.000 Euro ergreifen die Unbekannten im Anschluss die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

4. Scheibe von Haltestelle mit Kanaldeckel eingeschlagen, Runkel, Steedener Straße, Feststellung: Sonntag, 20.05.2018, 03.40 Uhr

(si)In der Nacht zum Pfingstsonntag beschädigen Unbekannte in der Steedener Straße in Runkel die Scheibe einer Haltestelle mit einem Kanaldeckel. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkt, gegen 03.40 Uhr, die beschädigte Scheibe und meldet diese der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. 19-Jährige bedrängt und bestohlen, Limburg, Bahnhofsplatz, Montag, 21.05.2018, 08.00 Uhr bis 11.15 Uhr

(si)Am Montagvormittag wird eine 19-jährige Frau am Bahnhofsplatz in Limburg von zwei Männern bedrängt und bestohlen. Die Frau lernt die beiden 22 und 27 Jahre alten Männer, gegen 08.00 Uhr, zusammen mit ihrem 26-jährigen Bekannten am dortigen Brunnen kennen. Als die Vier gemeinsam etwas trinken, sollen die beiden Männer der Frau gegenüber aufdringlich geworden sein, weshalb die 19-Jährige mit ihrem Bekannten den Bahnhofsvorplatz verlässt. Als die Frau gegen 11.15 Uhr wieder zum Brunnen zurückkehrt, kommt sie erneut mit den beiden Männern ins Gespräch. Während des Gespräches soll das Duo der Frau dann Tabak und ein Getränk entwendet haben. Als eine hinzugezogene Streife der Limburger Polizei die beiden alkoholisierten Männer kontrollieren will, verweigert der 21-jährige Mann die Herausgabe seiner Personalien. Die beiden Männer werden daraufhin von der Streife festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeistation nach Limburg gebracht. Gegen das Duo wird eine Anzeige wegen sexueller Belästigung und Diebstahls erstattet. Zudem soll der 22 Jahre alte Mann, laut Zeugenaussage, eine Informationstafel am Bahnhof beschädigt haben, weshalb gegen ihn zudem eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt wird.

6. Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Landesstraße 3063, zwischen Runkel und Steeden, Dienstag, 22.05.2018, 03.20 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag wurde ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 3063 zwischen Runkel und Steeden bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 36-jährige Mann befährt mit seinem Zweirad, gegen 03.20 Uhr, die Landesstraße in Fahrtrichtung Steeden, als ein Kleintransporter von der Landesstraße 3022 nach links auf die Landesstraße 3063 abbiegen will. Dabei übersieht der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters, ersten Ermittlungen zu Folge, das vorfahrtsberechtigte Motorrad und stößt mit diesem zusammen. Der 36-Jährige wird bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden muss.

