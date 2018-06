Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für Sonntag, 03.06.2018

Limburg - Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für Sonntag, 03.06.2018:

Für den Bereich der Pst Limburg:

Straftaten:

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrzeugteilen

Zwischen Samstag, 00:30 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein Pkw BMW auf dem Parkplatz des Tal Josaphat in Limburg aufgebrochen. Aus dem Pkw wurden Bedienteile am Armaturenbrett und der Airbag entwendet. Hinweise auf den Täter liegen keine vor.

Zeugen / Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Für den Bereich der Polizeistation Weilburg:

Straftaten:

Körperverletzung

Am Samstag gegen 23:05 Uhr hielten sich auf dem Campingplatz in Weilburg-Odersbach unberechtigte Personen auf, die durch das Sicherheitspersonal von dem Platz gebeten wurden. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug eine Person auf den Sicherheitsmitarbeiter ein und rannte davon.

Unwohlsein bei mehreren Teilnehmern des ev. Kirchentages

Am Samstag klagten mehrere Teilnehmer des ev. Kirchentages, die in der Heinrich-von-Gagern-Schule untergebracht waren, über Magenkrämpfe und Durchfall. Durch den Rettungsdienst wurde vor Ort ein Lager errichtet, wo die Erkrankten untersucht wurden. Elf Jugendliche wurden in umliegenden Krankenhäusern wegen akuter Symptome behandelt. Die Ursache ist bisher nicht bekannt, es wird aber von einer Viruserkrankung ausgegangen.

OTS: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50153.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeidirektion Limburg-Weilburg Offheimer Weg 44 655549 Limburg i.A. Janevski, POK Kommissar vom Dienst Telefon: (06431) 9140-0 E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de