Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg am 18.08.2018

Limburg - Drei junge Männer nach Verkehrsunfall schwer verletzt Unfallort: 65589 Hadamar, Kreisstrasse 339, von Hundsangen her kommend Unfallzeit: Samstag, 18.08.2018, gegen 04:50 h

Drei junge Männer, im Alter zwischen 18 und 19 Jahren, befuhren am Samstag in den frühen Morgenstunden, als Insassen in einem Fiat Punto, die Kreisstrasse 339 von Hundsangen her kommend in Fahrtrichtung nach Hadamar. Kurz nach passieren der Kreisgrenze geriet der PKW, vermutlich aufgrund nicht angepasster Fahrweise in einem Kurvenbereich, nach rechts hin von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug steuerte dann weiter eine Böschung hinauf. Dort setzte der Fiat Punto so heftig auf, dass einzelne Fahrzeugteile abbrachen. Der PKW überschlug sich im Anschluss und kam nach ca. 150 m erst auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der mutmaßliche Fahrzeugführer wurde aus dem Fiat Punto herausgeschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Anhand der Spurenlage war er offenbar nicht angeschnallt. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden in das Krankenhaus Limburg eingeliefert. Der PKW Fiat Punto konnte nur noch als vollkommen zerstörter Totalschaden geborgen und abtransportiert werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Sicherung der Beweislage bei allen drei Fahrzeuginsassen eine Blutentnahme an.

Verkehrsunfall bei Villmar Unfallort: L3063 zwischen Villmar-Aumenau und Villmar Unfallzeit: Freitag, 17.08.2018, 22:12 Uhr Der 44 jährige Fahrzeugführer eines VW Bora befuhr die L3063 aus Richtung Aumenau kommend in Richtung Villmar. In einer Linkskurve kam er, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutscht eine Böschung hinab und beschädigt dort einen Weidezaun. Schadenshöhe: ca. 1100

OTS: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50153.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen Polizeistation Limburg 65549 Limburg (Thomas Stahl) Polizeihauptkommissar Telefon: (06431) 9140-0 E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de