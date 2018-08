PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 24.08.2018

Limburg - Bekanntes Gesicht übernimmt die Leitung des Limburger Bahnhofpostens

(si)Mit Polizeihauptkommissar Jürgen Pörtlein hat im August 2018 ein bekanntes Gesicht die Leitung des Polizeipostens am Limburger Bahnhof übernommen. Der erfahrene Polizeibeamte versieht bereits seit 1990 seinen Dienst bei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg und konnte von 1997 bis 1999 schon seine ersten Erfahrungen auf dem Polizeiposten in der Limburger Innenstadt sammeln. Nach seinem anschließenden Studium an der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden und einem kurzen Zwischenstopp bei der Polizeistation in Limburg, kehrte Jürgen Pörtlein im Jahre 2005 für 10 Jahre als Leiter des Polizeipostens an diesen zurück. 2015 erfolgte dann sein Wechsel zur Führungsgruppe der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, wo PHK Pörtlein als Beauftragter für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheit tätig war, bevor er im August 2017 den Posten eines Dienstgruppenleiters auf der Polizeistation in Limburg übernahm. Im August kehrte Jürgen Pörtlein nun zu seiner alten Wirkungsstätte zurück und übernahm erneut die Leitung des Polizeipostens. Das Limburger Urgestein freut sich darüber, in sein vertrautes Umfeld zurückkehren zu können und stellte bereits in den ersten Wochen dort fest, dass viele Limburger ihn selbst nach 3 Jahren Abwesenheit nicht vergessen haben und ihn immer noch mit Namen kennen und begrüßen.

Unter der Leitung von PHK Pörtlein ist der Limburger Polizeiposten nun mit fünf Beamtinnen und Beamten besetzt, welche mehrmals wöchentlich unter anderem durch Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei, der Polizeistationen aus Limburg und Weilburg sowie dem Ordnungsamt der Stadt Limburg bei Kontrollmaßnahmen unterstützt werden. Seit Mitte Oktober 2017 konnten im Zusammenhang mit diesen Kontrollmaßnahmen bereits knapp 1.900 Personen kontrolliert sowie 110 Straftaten festgestellt und zugeordnet werden. Auch die verstärkte täterorientierte Ermittlungsarbeit, die nicht deliktsbezogen erfolgt, sondern allein auf die Person des Tatverdächtigen abgestimmt ist, hat sich als zielführend gezeigt und schon zu einer Vielzahl von Verurteilungen und Haftstrafen im Zusammenhang mit im Bereich des Bahnhofes begannen Straftaten geführt. So wurden bisher 117 Personen als potenzielle Störer oder Straftäter ermittelt. Davon befinden sich aktuell 38 Personen in Haft oder wurden nach Vorliegen der aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten aus Deutschland abgeschoben.

Auch Frank Göbel, der Leiter der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, zieht ein positives Fazit aus der bisherigen Arbeit am Limburger Bahnhof und freut sich, mit Jürgen Pörtlein einen erfahrenen Beamten für die Leitung des Polizeipostens gewonnen zu haben. "Wir setzen unsere erfolgreiche Einsatzkonzeption der BAO Bahnhof konsequent weiter um. Ein wichtiger Baustein ist dabei die Führung und dauerhafte personelle Stärkung des Polizeipostens Limburg. Mit der Umsetzung von Jürgen Pörtlein auf den Polizeiposten am Limburger Bahnhof haben wir einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und einen erfahrenen und ausgezeichneten Mitarbeiter für die Leitung gewinnen können."

