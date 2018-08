Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 25.08.2018

Limburg - 1. Kennzeichendiebstahl 65611 Brechen-Oberbrechen, Parkplatz Bahnhof Freitag, 24.08.18, zw. 05:00 Uhr und 19:00 Uhr

Unbekannte entwendeten an einem Opel die beiden amtlichen Kennzeichen LM-RZ 170. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatzgelände des Bahnhofes in Oberbrechen abgestellt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Mülltonnenbrand 65554 Limburg-Ahlbach, Ringstraße Freitag, 24.08.2018, zw. 18:15 Uhr und 22:40 Uhr

Unbekannte setzten eine Mülltonne im Hinterhof eines Anwesens in Brand, durch die Bewohner konnte der Brand allerdings gelöscht werden. Am späteren Abend wurde erneut eine weitere Mülltonne in Brand gesetzt und schnell gelöscht. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

OTS: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50153.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Kommissar vom Dienst PHK Neukirch Telefon: (06431) 9140-0 E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de