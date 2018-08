PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen / ...

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 26.08.2018

Limburg - Kriminalitätslage:

1. Schlägerei im Musikpark Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Elzer Straße 2-4 Tatzeit: Sonntag, 26.08.2018, 03:30 Uhr Zur Tatzeit kam es im Bereich des Raucherraums in der Diskothek Musikpark Limburg aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 26Jähriger aus Wallmerod im Hals- und Gesichtsbereich schwer verletzt und stationär ins St. Vincenz-Krankenhaus in Limburg eingeliefert. Im Zuge der Fahndung konnten drei Tatverdächtige ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Kennzeichendiebstahl Tatort: Gemarkung Bad Camberg, L 3031, Pendlerparkplatz an der BAB 3 Tatzeit: Samstag, 25.08.2018, 14:30 Uhr bis 23:10 Uhr Unbekannte entwendeten an einem Pkw, Renault Twingo die beiden amtlichen Kennzeichen: WEL-LE 321. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrslage:

1. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Tatort: 65594 Runkel-Schadeck, Ulmenweg Tatzeit: Samstag, 25.08.2018, 17:20 Uhr bis 22:10 Uhr Im Tatzeitraum wurde ein geparkter Pkw, Audi A3, bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 entgegen.

